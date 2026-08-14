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Američki Stejt department zadržao je upozorenje drugog nivoa za putovanja u Nemačku, savetujući putnicima da budu "posebno oprezni". Odluka stavlja Nemačku u nepovoljniji položaj u odnosu na susedne zemlje, što bi moglo da utiče na planove američkih turista koji ove godine putuju u Evropu, piše Euronews.

Za razliku od Nemačke, zemlje poput Švajcarske, Austrije, Portugala i Poljske svrstane su na najniži, prvi nivo bezbednosti, za koji ne važe posebna upozorenja. Istu pozitivnu ocenu ima i Norveška, čiji je status ažuriran početkom jula. Iako je i cela Španija na drugom nivou, Vašington je 1. avgusta izdao strože upozorenje trećeg nivoa za enklavu Seutu, gde se putnicima savetuje da preispitaju odluku o putovanju.

U preporuci se navodi:

"Masovan i nekontrolisan priliv migranata iz Maroka u Seutu mogao bi da stvori nepredvidive i opasne bezbednosne okolnosti. Zbog ozbiljnosti situacije, Španija je angažovala vojsku, nacionalnu policiju i Civilnu gardu (Guardia Civil). Američki građani bi zbog rizika po sopstvenu bezbednost trebalo da ponovo razmotre putovanje u to područje."

Seuta - Migranti se probijaju u španski gradiš na severu Afrike Foto: Marcos Moreno / Zuma Press / Profimedia

Terorizam kao ključni razlog za oprez

Na istom, drugom nivou bezbednosti kao Nemačka nalaze se i Švedska, Francuska i Italija. Glavni razlog za pojačan oprez u tim zemljama je povećana pretnja od terorizma, posebno na mestima sa velikim brojem ljudi.

"Terorističke grupe i pojedinci ostaju stalna pretnja u Nemačkoj i Evropi. Ljudi na javnim mestima napadaju se noževima, vatrenim oružjem, improvizovanim eksplozivnim napravama i vozilima.

Takvi napadi mogu da se dogode bez najave ili uz vrlo kratko upozorenje, a mete mogu biti turistička mesta, saobraćajna čvorišta poput aerodroma, železničkih stanica ili autobuskih terminala, pijace i tržni centri, javni objekti, hoteli, klubovi i restorani, verski objekti, obrazovne ustanove, parkovi, kao i veliki sportski i kulturni događaji", navodi se u upozorenju Stejt departmenta.

Nemačka vojska na vojnim vežbama u Litvaniji. Stiglo je više od 1.000 vojnih i borbenih vozila Bundesvera, kao i veliki broj nemačkih vojnika. Foto: JENS BUTTNER / AFP / Profimedia, Jens Büttner/DPA, Jens Büttner/DPA

Upozorenja za Francusku

Kada je reč o Francuskoj, Stejt department uz opasnost od terorizma posebno ističe džeparenje i krađe mobilnih telefona, koje su česte, naročito u gužvama.

U upozorenju se dodaje:

"Terorističke grupe i dalje planiraju moguće napade u Francuskoj i mogu da napadnu bez najave ili uz vrlo kratko upozorenje. Pored toga, u Parizu i drugim gradovima redovno se održavaju mirni protesti i štrajkovi."

Drugi nivo bezbednosti, na kojem se nalazi Nemačka, odnosi se i na zemlje poput Egipta, Maroka i Indije. Sa druge strane, Salvador, Zambija i Senegal smatraju se bezbednijim i za američke putnike nalaze se na prvom nivou.

Najviši, četvrti nivo upozorenja, koji podrazumeva preporuku da se putovanja u potpunosti izbegavaju, izdat je, između ostalog, za Rusiju, Ukrajinu, Iran, Irak i Siriju.

Iako je Nemačka svrstana u kategoriju u kojoj se preporučuje povećan oprez, daleko je od najrizičnijih zemalja. Zbog toga se ne očekuje značajniji pad broja posetilaca iz SAD, koji i dalje dolaze u popularne destinacije poput Berlina, Hajdelberga ili Minhena tokom Oktoberfesta.

(Kurir.rs/Euronews)

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