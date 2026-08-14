AMERIKA IZDALA HITNO UPOZORENJE ZA EVROPSKU SILU! Nije bezbedna za putovanja kao susedi: Prete teroristički napadi, noževi i haos na ulicama!
Američki Stejt department zadržao je upozorenje drugog nivoa za putovanja u Nemačku, savetujući putnicima da budu "posebno oprezni". Odluka stavlja Nemačku u nepovoljniji položaj u odnosu na susedne zemlje, što bi moglo da utiče na planove američkih turista koji ove godine putuju u Evropu, piše Euronews.
Za razliku od Nemačke, zemlje poput Švajcarske, Austrije, Portugala i Poljske svrstane su na najniži, prvi nivo bezbednosti, za koji ne važe posebna upozorenja. Istu pozitivnu ocenu ima i Norveška, čiji je status ažuriran početkom jula. Iako je i cela Španija na drugom nivou, Vašington je 1. avgusta izdao strože upozorenje trećeg nivoa za enklavu Seutu, gde se putnicima savetuje da preispitaju odluku o putovanju.
U preporuci se navodi:
"Masovan i nekontrolisan priliv migranata iz Maroka u Seutu mogao bi da stvori nepredvidive i opasne bezbednosne okolnosti. Zbog ozbiljnosti situacije, Španija je angažovala vojsku, nacionalnu policiju i Civilnu gardu (Guardia Civil). Američki građani bi zbog rizika po sopstvenu bezbednost trebalo da ponovo razmotre putovanje u to područje."
Terorizam kao ključni razlog za oprez
Na istom, drugom nivou bezbednosti kao Nemačka nalaze se i Švedska, Francuska i Italija. Glavni razlog za pojačan oprez u tim zemljama je povećana pretnja od terorizma, posebno na mestima sa velikim brojem ljudi.
"Terorističke grupe i pojedinci ostaju stalna pretnja u Nemačkoj i Evropi. Ljudi na javnim mestima napadaju se noževima, vatrenim oružjem, improvizovanim eksplozivnim napravama i vozilima.
Takvi napadi mogu da se dogode bez najave ili uz vrlo kratko upozorenje, a mete mogu biti turistička mesta, saobraćajna čvorišta poput aerodroma, železničkih stanica ili autobuskih terminala, pijace i tržni centri, javni objekti, hoteli, klubovi i restorani, verski objekti, obrazovne ustanove, parkovi, kao i veliki sportski i kulturni događaji", navodi se u upozorenju Stejt departmenta.
Upozorenja za Francusku
Kada je reč o Francuskoj, Stejt department uz opasnost od terorizma posebno ističe džeparenje i krađe mobilnih telefona, koje su česte, naročito u gužvama.
U upozorenju se dodaje:
"Terorističke grupe i dalje planiraju moguće napade u Francuskoj i mogu da napadnu bez najave ili uz vrlo kratko upozorenje. Pored toga, u Parizu i drugim gradovima redovno se održavaju mirni protesti i štrajkovi."
Drugi nivo bezbednosti, na kojem se nalazi Nemačka, odnosi se i na zemlje poput Egipta, Maroka i Indije. Sa druge strane, Salvador, Zambija i Senegal smatraju se bezbednijim i za američke putnike nalaze se na prvom nivou.
Najviši, četvrti nivo upozorenja, koji podrazumeva preporuku da se putovanja u potpunosti izbegavaju, izdat je, između ostalog, za Rusiju, Ukrajinu, Iran, Irak i Siriju.
Iako je Nemačka svrstana u kategoriju u kojoj se preporučuje povećan oprez, daleko je od najrizičnijih zemalja. Zbog toga se ne očekuje značajniji pad broja posetilaca iz SAD, koji i dalje dolaze u popularne destinacije poput Berlina, Hajdelberga ili Minhena tokom Oktoberfesta.
(Kurir.rs/Euronews)