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Oružane snage Finske privremeno su ograničile vazdušni i pomorski saobraćaj u istočnom delu Finskog zaliva kao meru predostrožnosti zbog mogućeg prisustva dronova.

Kako prenosi Ukrinform, pozivajući se na finski Yle, ograničenja su uvedena u petak oko 4 časa ujutru, a ukinuta su posle 8 časova.

"Ovo je mera predostrožnosti čiji je cilj da se osigura bezbednost civila i operativna sposobnost nadležnih organa da odgovore na potencijalne dronove", saopštile su Oružane snage Finske na društvenoj mreži X.

Kako je Ukrinform ranije izvestio, letonska vojska saopštila je da su tokom noći između četvrtka i petka, 14. avgusta, borbeni avioni saveznika iz NATO-a uspešno oborili dron koji je ušao u vazdušni prostor Letonije.

Foto: AP Czarek Sokolowski

NATO oborio dron iznad Letonije

Borbeni avioni NATO-a oborili su dron koji je tokom noći između 13. i 14. avgusta ušao u vazdušni prostor Letonije, saopštile su Nacionalne oružane snage Letonije na mreži X.

Dron je oboren iznad Rugajija, u opštini Balvi, izjavila je za Delfi Iveta Berzinja, predstavnica Združenog štaba Oružanih snaga Letonije.

Stručnjaci trenutno pregledaju područje na koje je dron pao, navela je Berzinja.

Letelica je oborena na velikoj visini, zbog čega bi njeni ostaci mogli da budu razbacani na širokom području, preneo je Delfi.

Letonska vojska prethodno je saopštila da je dron ušao u vazdušni prostor zemlje kao posledica aktivnosti ruskih sistema za elektronsko ratovanje.

Zbog pretnje su podignuti borbeni avioni NATO-a koji učestvuju u misiji zaštite vazdušnog prostora baltičkih zemalja.

NATO lovci su 8. juna prvi put oborili dron koji je ušao u vazdušni prostor Letonije.

Odvojeno od ovog incidenta, tokom velikog ruskog napada na Ukrajinu uveče 10. avgusta, jedan dron je iz Odeske oblasti ušao u vazdušni prostor Moldavije.