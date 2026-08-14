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Surogat majka koja je prešla granicu savezne države kako bi rodila dečaka protiv želje njegovih bioloških roditelja da prekine trudnoću, nema takoreći nikakvo zakonsko pravo na dete, izjavila je za Njujork post advokatica za reproduktivno pravo.

- Ne vidim nijedan razlog zašto ovi biološki roditelji ne bi i dalje bili zakonski roditelji ovog deteta - rekla je Marla Nojfeld, advokatica za reproduktivno pravo iz Floride i voditeljka podkasta "Svet surogat materinstva", govoreći o novorođenčetu koje je u sredu u Dalasu rodila surogat majka Mekena Vest.

Manje od 24 sata nakon rođenja, dečak - kome je Vest dala ime Gabrijel - predat je pod starateljstvo svojih bioloških roditelja, Naušin Gilkar i Omara Ahmeda.

Sukob oko dijagnoze i bežanje u Teksas

Par iz Los Anđelesa zatražio je od Vest, medicinske sestre iz Aljaske, da prekine trudnoću nakon što je bebi u 20. nedelji dijagnostikovana hipoplastična sindroma levog srca (HLHS), težak ali izlečiv srčani poremećaj.

Klauzula u njihovom surogat ugovoru navodila je da ako se otkrije "anomalija“, oni mogu pokrenuti postupak prekida trudnoće.

Vest, samohrana majka dvoje dece, umesto toga je pobegla u Teksas, gde bi prema državnom zakonu bila priznata kao majka koja je rodila dete.

Iako uslovi surogat ugovora ne bi dali Gilkar i Ahmedu moć da primoraju Vest na abortus, "to je potpuno odvojeno pitanje od njihovih roditeljskih prava", prema rečima Nojfeld.

- Na kraju krajeva… surogat majka ima pravo donošenja odluka o svom telu. Nijedan sudija je neće primorati na abortus niti je zaustaviti - rekla je Nojfeld.

Vest se u početku složila da prekine trudnoću, tvrdili su Gilkar i Ahmed u sudskim spisima. Ali je promenila mišljenje - tvrdeći da je par pokušao da je primora na abortus, što su oni negirali, preneo je Texas Tribune.

Pravni status i odsustvo biološke veze

Par je na kraju odlučio da iznese trudnoću do kraja - odlučivši da dečaku daju ime Rumi i da ga Vest rodi u Kaliforniji, gde bi imao doživotno lečenje, navodi se u sudskim dokumentima koje je pregledao Tribune.

Većina surogat ugovora uključuje sudski potvrđen "nalog o roditeljstvu" kojim se utvrđuju biološki roditelji bebe, bez obzira na to gde surogat majka rodi, objasnila je Nojfeld. Ali kalifornijski sud je već presudio da su Gilkar i Ahmed, u stvari, zakonski roditelji bebe. „Ne vidim scenario u kojem [Vest] ima prava na bebu“, rekla je ona.

- Ona nije biološki roditelj… i prema zakonima država koje su u igri - između Aljaske, Kalifornije i Teksasa - nije mi poznato ništa u njihovim odredbama o surogat majčinstvu što bi joj dalo pristup detetu - rekla je advokatica, nazivajući ovaj slučaj "anomalijom".

- Mislim da [Vest] zauzima stav koji je jednostavno potpuno neosnovan. Ne znam da li se zbližila sa detetom na način koji je stvorio ovu vrstu problema, ali ona nema zakonsko pravo da da ime bebi - dodala je.

Mekena Vest Foto: Društvene Mreže

Umešanost politike i borba za starateljstvo

Iznenadno uključivanje generalnog tužioca Teksasa Kena Pakstona u ovaj slučaj takođe je bilo "jedinstveno", prema rečima advokatice.

Pakston je ove nedelje podneo zahtev u poslednji čas pozivajući lekare da bebi pruže negu koja joj spasava život odmah po rođenju - uključujući intenzivno lečenje i najmanje jednu operaciju - i da spreče njeno iznošenje iz države, što je sudija odobrio u utorak.

Novorođenčadi sa dijagnozom HLHS potrebna je operacija skoro odmah nakon rođenja kako bi preživela prvu nedelju.

Od četvrtka, beba je "primala medicinsku negu koju pruža tim pedijatrijskih stručnjaka", rekao je za Njujork tajms advokat njegovih roditelja, Li Badner — dodajući da će Gilkar i Ahmed "staviti zdravlje i dobrobit svoje bebe na prvo mesto, prateći savete medicinskog tima".

Mekena Vest Foto: Društvene Mreže

Iako posebna sudska odluka trenutno zabranjuje Vest da viđa bebu, ova majka dvoje dece spremna je da se bori za starateljstvo - sve do Vrhovnog suda, rekao je u četvrtak za Njujork post njen advokat Linkoln Vilson.

- Ona traži roditeljstvo nad detetom jer ga je rodila u Teksasu, a u Teksasu, ako rodite dete, ono je vaše - rekao je Vilson.

Neizvesna budućnost i teret roditelja

Ono što se dalje dešava u ovom slučaju koji je privukao veliku pažnju javnosti zavisi delom od toga da li će Vest nastaviti malo verovatan proces pokušaja dobijanja roditeljskih prava - kao i od zdravlja odojčeta, rekla je Nojfeld.

- Mislim da se mnogi od narednih koraka zaista odnose na zdravlje i bezbednost deteta, na to kako će beba biti i kakva će joj medicinska nega biti potrebna, kao i na to da se osigura da roditelji, kao što bi i trebalo, imaju reč u nastavku nege deteta - kaže ona.

- Roditelji će morati da snose dugoročne posledice - nastavila je ova stručnjakinja. "Ovo je nešto što sada moraju da podrže finansijski i emocionalno, i to je zaista teška pozicija sa kojom roditelji moraju da se nose".

Badner je rekao da je par "skrhan" javnom političkom dramom koja okružuje ovaj surogat skandal - i oštro je kritikovao tužioca Teksasa jer je pogoršao situaciju.

- Kao da tuga zbog njegovog stanja nije bila dovoljna, skrhani su što vide da se njihova porodična tragedija pretvara u politički teatar od strane kancelarije generalnog tužioca Teksasa i Mekene Vest - rekao je Badner za TMZ.

Moguće izmene zakona o surogat majčinstvu

Nojfeld, čiji su sinovi blizanci rođeni putem surogat majčinstva, rekla je da ovaj slučaj ima potencijal da promeni zakone i na državnom i na federalnom nivou.

- Moguće je da će zakonodavci u Teksasu ili drugim državama pogledati ovo kako bi videli koje bi zaštitne mere mogle da se dodaju njihovim zakonima, jer u mnogim slučajevima pratimo najbolju praksu, ali najbolja praksa nije uvek zakonski zahtev - rekla je, navodeći primere koji uključuju obavezne provere mentalnog zdravlja za potencijalne surogat majke i različite advokate koji bi zastupali roditelje i surogat majku.

- Možda će biti dodate dodatne zaštitne mere u određene zakone ili stvoreni novi zakoni - a neke države uopšte nemaju zakone o surogat majčinstvu. Tako da bi u budućnosti jednostavno moglo biti uspostavljeno više infrastrukture na nacionalnom nivou uopšte - dodala je Nojfeld.