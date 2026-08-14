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Ukrajinska služba bezbednosti (SBU) uhapsila je muškarca koji je pobegao iz centra za obuku Oružanih snaga Ukrajine, a potom postao agent ruske vojne obaveštajne službe GRU, saopštila je pres-služba SBU 14. avgusta.

Prema navodima ukrajinske kontraobaveštajne službe, uhapšeni je navodio ruske artiljerijske i napade dronovima na grad Nikopolj u Dnjepropetrovskoj oblasti.

"Prema istrazi, ispostavilo se da je osumnjičeni lokalni muškarac koji je izbegavao mobilizaciju, a kojeg je neprijatelj regrutovao nakon što je pobegao iz centra za obuku Oružanih snaga Ukrajine pre polaganja vojne zakletve", saopštio je SBU.

"Dok se skrivao u mestu prebivališta, osumnjičeni je počeo da traži 'laku' zaradu na Telegram kanalima. U jednoj od odgovarajućih grupa kontaktirao ga je pripadnik ruske obaveštajne službe koji mu je ponudio saradnju."

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Fotografisao položaje i označavao ih na Google mapama

Prema navodima SBU, muškarac je u zamenu za novac počeo da prati lokacije ukrajinskih odbrambenih snaga u gradu koji se nalazi blizu linije fronta. Osumnjičeni je, između ostalog, tragao za rezervnim komandnim mestima i borbenim položajima ukrajinskih jedinica protivvazdušne odbrane koje štite vazdušni prostor iznad Dnjepropetrovske oblasti.

Predstavnici SBU naveli su da su kontraobaveštajci dokumentovali kako se osumnjičeni kretao po tom području, tajno fotografisao lokacije za koje je verovao da ih koriste ukrajinske snage i označavao ih na Google mapama. Otkriven je, kako se navodi, u ranoj fazi svojih aktivnosti.

"Istovremeno su preduzete mere za zaštitu lokacija i pravaca kretanja ukrajinskih trupa", dodala je Služba bezbednosti.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT/Press service of the 65th Mechan

Tokom pretresa istražitelji su kod uhapšenog pronašli mobilni telefon za koji SBU tvrdi da sadrži dokaze o njegovom radu za rusku vojnu obaveštajnu službu.

Muškarac je optužen prema članu 111, stav 2 Krivičnog zakonika Ukrajine, koji se odnosi na izdaju počinjenu tokom ratnog stanja.