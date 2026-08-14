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Ukrajina je preko treće strane prenela Rusiji predlog da obe strane prestanu sa napadima na civilne ciljeve u Crnom moru, objavio je Rojters 13. avgusta, pozivajući se na izvor.

Predlog dolazi u trenutku kada Rusija pojačava napade na brodove za prevoz žitarica i lučku infrastrukturu širom Crnog mora. Ujedinjene nacije procenjuju da bi napadi ove godine mogli značajno da utiču na globalne cene hrane.

Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško izjavio je da Moskva nije dobila nikakav zvanični predlog o prekidu vatre u Crnom moru.

"U poslednje vreme čuli smo mnogo poziva na različite moratorijume i prekide vatre. Ove ideje promovišu se različitim kanalima, ali nismo dobili nikakve zvanične predloge", rekao je Gruško.

1/13 Vidi galeriju Uništrena ruska "flota iz senke" u Azovskom moru Foto: Printscreen X

Septembarski fjučersi pšenice na berzi Euronext pali su nakon što je Rojters objavio izveštaj, poništivši snažan rast zabeležen ranije tokom trgovanja.

Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan rekao je 8. avgusta da je Ankara predstavila Rusiji i Ukrajini predlog za moratorijum na napade u Crnom moru.

Napadi ometaju plovidbu Crnim morem

Ruske snage su tokom jula naglo pojačale napade na ukrajinsku lučku infrastrukturu i civilne brodove. U napadu na brod "Golden Leo" poginulo je 10 ljudi, dok su napadi na tanker "Gas Lisbon" i teretni brod "Golden Rose" naveli brodovlasnike da samoinicijativno obustave uplovljavanje u luke u Odesi.

Ujedinjene nacije upozorile su 27. jula da obnovljeni ruski napadi na crnomorske luke i trgovačke brodove predstavljaju ozbiljan rizik za globalnu bezbednost snabdevanja hranom. Cene pšenice porasle su za 20 odsto od početka meseca i dostigle najviši nivo od marta 2024. godine.

Rusija je već sledećeg dana napala još jedan civilni brod. Brod pod zastavom Liberije nalazio se usidren bez posade i tereta.

Ruske snage su 3. avgusta dronom "šahed" pogodile civilni tegljač u Crnom moru. Od početka jula, ukrajinske Snage bespilotnih sistema takođe svakodnevno napadaju ruske transportne brodove i plovila iz takozvane flote iz senke, u okviru operacije čiji je cilj blokada Krima pod ruskom kontrolom.

Ukrajina je tokom jula zabeležila 35 ruskih napada na brodove u lukama, 22 napada na plovila na moru i 67 udara na lučku infrastrukturu.

Napadi su naveli brodovlasnike da gotovo dve nedelje, na vrhuncu letnje žetve, obustave uplovljavanje u luke u okolini Odese.

Ministar poljoprivredne politike Taras Visocki potvrdio je obustavu uplovljavanja brodova u ukrajinske morske luke zbog pogoršanja bezbednosne situacije.