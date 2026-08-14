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Američke snage za specijalne operacije spremne su da intenziviraju vežbe borbene spremnosti sa svojim kolegama na Filipinima i u drugim azijskim zemljama kako bi dodatno ojačale bezbednosne saveze i doprinele odvraćanju od velikog sukoba u regionu, izjavio je u četvrtak američki vojni zvaničnik.

Admiral Frenk Bredli, komandant američke Komande za specijalne operacije, boravi na Filipinima nakon posete Južnoj Koreji. Potom će otputovati u Japan na razgovore sa tamošnjim vojnim zvaničnicima.

On je poslednji u nizu visokih američkih vojnih zvaničnika koji su proteklih nedelja posetili ključne azijske saveznike kako bi ih uverili u posvećenost Vašingtona regionu, u trenutku kada je pažnja SAD u velikoj meri usmerena na rat u Iranu.

Bredlijeva komanda, koja ima oko 80.000 pripadnika i čije je sedište u vazduhoplovnoj bazi Mekdil u Tampi na Floridi, sprovodi neke od najosetljivijih i najopasnijih tajnih operacija američke vojske. Većina njegovih snaga raspoređena je u više od 80 zemalja širom sveta, rekao je Bredli.

Sa filipinskim kolegama razgovarao je o nastavku modernizacije filipinske vojske, intenziviranju borbenih vežbi sa SAD i drugim saveznicima, kao i širenju mreže bezbednosnih saveza radi odvraćanja sve agresivnijih poteza Kine u Južnom kineskom moru.

1/12 Vidi galeriju Američka vojska Foto: ALLISON DINNER/EPA, LUIS TORRES/EFE, Michael Gonzalez/EPA

SAD žele da ojačaju odvraćanje Kine

Kina i manje države koje polažu pravo na delove sporne teritorije, među kojima su Filipini, Vijetnam, Malezija, Brunej i Tajvan, decenijama su u napetim teritorijalnim sporovima u tim vodama, ali su sukobi poslednjih godina posebno učestali između kineskih i filipinskih snaga.

Vašington je više puta upozorio da ima obavezu da brani Filipine, svog najstarijeg ugovornog saveznika u Aziji, ukoliko filipinske snage budu izložene oružanom napadu.

Kohezivan savez zemalja koje ulažu u sopstvenu odbranu i redovno održavaju zajedničke vežbe borbene spremnosti kako bi bile spremne za moguće krizne situacije predstavlja najbolji način odvraćanja od velikog sukoba, rekao je Bredli.

"Najbolji način da se odvrati sukob jeste da se svakom protivniku koji bi mogao da poželi da ga započne ubedljivo pokaže da neće moći da pobedi", rekao je Bredli za Asošijeted pres u Manili u četvrtak uveče.

1/6 Vidi galeriju Američka vojska Foto: Shutterstock, Alliance Images / Alamy / Alamy / Profimedia, APFootage / Alamy / Alamy / Profimedia

"Tamo gde imamo snažne strukture savezništva, sukob nije izbio", rekao je on. "Zajedno smo jači i zajedno možemo da sprečimo da ti sukobi dođu do nas."

U velikim borbenim vežbama američkih i filipinskih snaga poslednjih godina učestvuje sve više saveznika i prijateljskih zemalja, poput Japana, Australije, Kanade i Francuske, a vežbe su usmerene na odbranu filipinske teritorije u Južnom kineskom moru.

Pripadnici američkih specijalnih snaga učestvovali su u tim godišnjim borbenim vežbama, kao i u manjim vežbama sa filipinskim snagama u zapadnim filipinskim provincijama okrenutim ka Južnom kineskom moru i u najsjevernijoj ostrvskoj provinciji Batanes, koja se nalazi u blizini Tajvana.

Specijalne snage vežbaju u blizini Tajvana

Američki ministar odbrane Pit Hegset prvi je prošle godine, tokom posete Manili, otkrio plan za održavanje zajedničke obuke američkih i filipinskih specijalnih snaga u Batanesu. Tada je rekao da će Trampova administracija sarađivati sa saveznicima na jačanju odvraćanja od pretnji širom sveta, uključujući kineske agresivne poteze u Južnom kineskom moru.

Provinciju Batanes čini grupa ostrva na krajnjem severu filipinskog arhipelaga, preko mora od Tajvana, samoupravnog ostrva koje Kina smatra svojom provincijom i preti da će ga pripojiti, silom ako bude potrebno.

Bredli nije izneo detalje o zajedničkoj obuci i vežbama specijalnih snaga, uključujući broj angažovanih američkih komandosa i vrste manevara koje izvode. Ipak, rekao je da se vežbe nastavljaju i da postoji mogućnost njihovog proširenja.