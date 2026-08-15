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U turskom gradu Dijarbakiru, četvorogodišnja devojčica N. K, koju je pre četiri meseca ujela ulična mačka, intubirana je u bolnici u koju je prebačena nakon što joj se zdravstveno stanje pogoršalo.

Nakon što je test pokazao da je devojčica pozitivna na besnilo, u tom području su uvedene mere karantina, dok su životinje u naselju vakcinisane, a gradske službe su počele sa sakupljanjem mačaka i pasa lutalica.

Prema dostupnim informacijama, pre oko četiri meseca u ruralnom naselju Bujukadi u okrugu Sur, mačka lutalica je na ulici ujela četvorogodišnju devojčicu N. K. za usnu. Kada je majka čula devojčicu kako plače i upitala je šta se dogodilo, dete je reklo da ju je ujela mačka, nakon čega ju je porodica odvela u bolnicu.

Nakon pregleda, devojčica je puštena kući. Međutim, mesecima kasnije, ponovo joj je pozlilo. Nakon što je porodica objasnila šta se ranije dogodilo, dete je hitno prebačeno u Dečju bolnicu Dangkapi, gde je stavljeno pod lekarski nadzor. Pošto joj se stanje naglo pogoršalo, devojčica je intubirana.

Pokrajinska direkcija za poljoprivredu i šumarstvo, zajedno sa nadležnim institucijama, pokrenula je istragu o ovom slučaju.

Analize uzetih uzoraka potvrdile su da je reč o besnilu. U naselju je sprovedena vakcinacija životinja, a opštinske ekipe su započele akciju sakupljanja mačaka i pasa lutalica.