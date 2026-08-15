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Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan suočio se sa ozbiljnim izazovom pošto je tek nedavno osnovana partija opozicionog političara Ozgura Ozela u najnovijim anketama po popularnosti već pretekla njegovu Partiju pravde i razvoja (AKP).

Portal EUalive piše da je u anketi agencije MetroPOLL Ozelova Nova partija dobila podršku 30,3 odsto anketiranih, što je gotovo osam procentnih poena više od podrške AKP (22,4 odsto).

Ozel, bivši lider opozicione Republikanske narodne partije (CHP), osnovao je socijaldemokratsku Novu partiju u julu, nakon što je turski sud poništio odluke kongresa CHP kojima je on reizabran za stranačkog lidera.

Pravusuđe, koje u potpunosti kontroliše šef države Erdogan, svojom odlukom je naložilo da lider CHP ponovo bude Ozelov prethodnik na čelu stranke Kemal Kiličdaroglu.

1/5 Vidi galeriju Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan Foto: EPA Necati Savas, AP Achmad Ibrahim, EPA Turkish Presidential Press Off

Na taj način je sud blokirao promene koje su smatrane temeljem najvećih uspeha opozicije u novijoj istoriji Turske.

Ozel je na čelo kemalističke CHP došao 2023. godine i pod njegovim vođstvom je 2024. pobedila na lokalnim izborima, prvi put u dve decenije, ali se od tada našla i pod sve jačim pritiskom Erdoganovog režima.

Ozel je posle sudske odluke napustio CHP a sa njim još 94 poslanika, čime je CHP prestala da bude vodeća opoziciona partija u parlamentu.

Nova partija još uvek po zakonu ne sme da učestvuje na izborima, ali je već sada privukla pažnju javnosti, a Ozel se nada da će partija dobiti puni legitimitet do parlamentarnih izbora, koji se u Turskoj očekuju u oktobru, piše EUalive.