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Oficir Robert Šagejev, koji je 2014. godine prebegao sa ukrajinske strane u redove ruske mornarice, ubijen je u bombaškom napadu u četvrtak na Krimu.

Šagejev je bio ukrajinski pomorski oficir, komandant podmornice "Zaporožje", koji je prešao na stranu Rusije tokom aneksije Krima.

"Mirotvorac", ukrajinski veb-sajt koji vodi bazu podataka o ljudima za koje tvrde da su ratni zločinci ili izdajnici, saopštio je da je Šagejev "likvidiran".

Napad se dogodio u Sevastopolju, najvećem gradu na Krimu.

Regionalni guverner Mihail Razvožajev rekao je da je žena uhapšena zbog sumnje da je izvršila atentat na Šagejeva u ime ukrajinskih specijalnih službi.

Državna novinska agencija TASS citirala je bezbednosnu službu FSB koja je saopštila da je uhapšena žena ruska državljanka.

Nije bilo neposrednih komentara iz Ukrajine. Razvožajev je odvojeno rekao da su četiri ruska stručnjaka za eksplozive i jedan radnik obezbeđenja poginuli u Sevastopolju dok su pokušavali da unište eksplozivnu napravu.

Šagejev je diplomirao na Sevastopoljskom pomorskom institutu P.S. Nahimova 1999. godine. 12. avgusta 2011. godine preuzeo je komandu nad podmornicom ukrajinske mornarice U-01 "Zaporožje" u činu kapetana drugog ranga.

U julu 2013. godine, Robert Šagejev je pre roka unapređen u kapetana prvog ranga.

Tokom ruske aneksije Krima 2014. godine, podmornica "Zaporožje" je bila blokirana u Streleckom zalivu. Pregovori sa posadom o njihovoj predaji su bili dugotrajni, a Šagejev je izjavio da će stajati uz Ukrajinu do poslednjeg trenutka.

Posada podmornice se prvobitno zabarikadirala unutar plovila i odbila da se preda ruskim snagama.

21. marta 2014. godine, mornari su, po naređenju komandanta podmornice Roberta Šagejeva, izašli iz broda. Ruski tegljač je odvukao "Zaporožje" do zaliva Južnaja. Tamo je spuštena ukrajinska zastava, a podignuta ruska, a Šagejev je prebegao u rusku mornaricu, dobivši preko 50.000 grivni finansijske pomoći, koja je prebačena na njegov račun.

Šagejev je stavljen poternicu zbog dezerterstva.

2014. godine, počeo je preobuku u Sankt Peterburgu.

Do kraja 2015. godine bio je komandant jedne od dve podmorničke divizije sa sedištem u Sevastopolju.

18. marta 2016. godine prisustvovao je svečanom puštanju u službu podmornice "Veliki Novgorod" u Sankt Peterburgu. 2016. godine, kao zamenik komandanta podmorničke jedinice, pozdravio je podmornicu B-261 "Novorosijsk".

U martu 2017. godine, Šagejev je učestvovao u vežbama protivpodmorničkih snaga, komandujući podmornicom B-262 "Stari Oskol".