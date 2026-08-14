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Rusija je odbila da prihvati međusobni prekid vatre sa Ukrajinom u Crnom moru, navodeći da ne vidi osnova za takvu meru i dovodeći u pitanje da li je Turska ikada formalno iznela taj predlog Moskvi, piše Kijev post.

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova iznela je danas stav, u komentarima objavljenim na zvaničnom kanalu ministarstva, odgovarajući na pitanje medija o turskom predlogu za moratorijum na neprijateljstva na moru.

Zaharova je izjavila da Rusija nije dobila zvaničnim kanalima formalizovan turski apel, kojim bi se precizirali uslovi za predloženi moratorijum.

Taj izveštaj je u suprotnosti sa Ankarom. Dana 8. avgusta, turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan rekao je Anadoliji da je Turska prenela inicijativu obema stranama i pozvala ih da izgrade mehanizam za prekid vatre na Crnom moru.

1/10 Vidi galeriju Hakan Fidan Foto: NECATI SAVAS/EPA, MAHMUD HAMS / AFP / Profimedia, X/MFATurkiye

Optužbe Moskve za napade dronovima i stav o "polumerama"

Obrazlažući odbijanje, Zaharova je ukazala na ono što je opisala kao ponovljene napade ukrajinskih dronova na civilne brodove u Crnom moru, što odražava stav Moskve, a ne bilo kakvu nezavisnu potvrdu.

Ona je tvrdila da se Rusija redovno suočava sa "neobuzdanim terorističkim aktima" koje izvode ukrajinski dronovi protiv trgovačkih brodova priobalnih država.

- Ne vidimo nikakve pretpostavke za poboljšanje situacije, i, shodno tome, osnova za polumere koje kijevskom režimu daju samo privremeni predah - dodala je Zaharova.

1/15 Vidi galeriju Marija Zaharova Foto: EPA Maxim Shipenkov, EPA Yuri Kochetkov, EPA Anatoly Maltsev

Nema povratka Crnomorske žitne inicijative i širi uslovi Moskve

Takođe je isključila mogućnost oživljavanja Crnomorske žitne inicijative za 2022–2023, u okviru koje je Moskva nakratko odustala od štrajkova u zamenu za dolazak svog poljoprivrednog izvoza na svetska tržišta.

Prema Moskvi, sporazum je propao jer je Zapad zadržao ograničenja za rusku poljoprivrednu robu dok je koridor iskorišćen za napade na ruske mete, tvrdnje koje su ranije iznete bez nezavisne provere.

Moskva je povezala svaki pomorski sporazum sa svojim širim zahtevima tokom rata, uključujući uklanjanje onoga što naziva bezbednosnim pretnjama koje proizilaze iz širenja NATO-a na istok i garancije za ruskogovorno stanovništvo u Ukrajini.

Pod tim uslovima, usko, sektorski specifično primirje na moru deluje malo verovatnim u bliskoj budućnosti, zaključio je jermenski novinski portal NEWS.am.

Pogoršanje bezbednosti i napadi na trgovačke brodove

Bezbednost civilnog brodarstva u Crnom moru se mesecima smanjuje iz oba pravca. Tokom leta, u višestrukim ruskim raketnim napadima na trgovačke brodove pod stranim zastavama u ukrajinskim lukama poginuli su članovi posade na teretnim brodovima koji su plovili pod zastavama, uključujući zastave Toga, Tanzanije i Liberije.