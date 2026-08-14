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Krasnodarski kraj na jugu Rusije i Krim pod ruskom okupacijom bili su tokom noći 12. avgusta meta velikog ukrajinskog napada dronovima, a požari su prijavljeni na više lokacija, navode kanali koji prate ratna dešavanja.

Regionalni guverner Venijamin Kondratjev izjavio je da je Krasnodarski kraj bio izložen masovnom napadu u kojem je učestvovalo "nekoliko stotina dronova", a udari su prijavljeni u Novorosijsku, Anapi, Gelendžiku i Temrjučkom okrugu.

Stanovnici Novorosijska prijavili su niz eksplozija dok je ruska protivvazdušna odbrana pokušavala da odbije napad dronovima, preneli su nezavisni kanali za praćenje događaja.

Novorosijsk, velika ruska luka na Crnom moru, sedište je pomorske baze koju koristi ruska Crnomorska flota. Rusija je veliki deo flote premestila sa Krima u Novorosijsk nakon učestalih ukrajinskih napada na ruske ratne brodove i pomorsku infrastrukturu na poluostrvu.

Zelenski: Izvedena "jedinstvena operacija"

Predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage izvele "jedinstvenu operaciju" protiv pomorske baze u Novorosijsku, više od 300 kilometara od linije fronta.

Prema njegovim rečima, Ukrajina je u napadu koristila mlazne dronove "Paljanica", protivbrodske krstareće rakete "Neptun" i pomorske dronove. Ukrajinske snage pogodile su položaje ruske protivvazdušne odbrane, pristaništa i lučku infrastrukturu, dodao je Zelenski.

"Okupaciona flota i sva infrastruktura koja je podržava neće biti bezbedni sve dok traje ruska agresija", napisao je Zelenski na mreži X.

Generalštab Ukrajine kasnije je saopštio da su četiri ruska ratna broda "pretrpela različite stepene oštećenja": dve fregate projekta 11356, "Admiral Makarov" i "Admiral Esen", mali raketni brod projekta 21631 "Bujan-M" i patrolni brod projekta 22160 "Vasilij Bikov".

U napadu na Novorosijsk poginuo je osmogodišnji dečak, dok je osam osoba, među kojima je i jedno dete, povređeno, izjavio je Kondratjev. Guverner je dodao da su ostaci oborenih dronova oštetili 21 stambenu zgradu i četiri poslovna objekta, ali nije precizirao o kojim objektima je reč.

Očevici su prijavili požare širom Novorosijska, navodeći da su među oštećenim lokacijama terminal za žitarice, naftni terminal Šesharis i lučka infrastruktura koju koristi ruska Crnomorska flota, preneo je Exilenova Plus.

Rojters je kasnije tokom dana objavio da je terminal za žitarice oštećen i da je privremeno obustavio rad nakon napada.

Eksplozije širom Krima, napad i kod Krimskog mosta

Eksplozije su prijavljene i širom Krima. Nekoliko eksplozija čulo se u blizini termoelektrane Balaklava kod Sevastopolja, objavio je kanal Crimean Wind, pozivajući se na lokalne stanovnike.

U obližnjem Bahčisaraju jedan stanovnik rekao je za Crimean Wind da se "od ponoći čuju brojne eksplozije, mitraljeska vatra i dronovi koji lete iznad grada".

Prema navodima tog kanala, nakon napada je izbio požar i u jednoj vojnoj jedinici na severu Krima.

Dalje na istoku, veliki napad dronovima navodno je bio u toku i u blizini Krimskog mosta, koji povezuje poluostrvo sa ruskim Krasnodarskim krajem.