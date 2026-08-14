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Visoki komandant Hamasa, koji je rukovodio prodorom svoje brigade u Izrael tokom napada 7. oktobra 2023. godine i kasnije bio odgovoran za držanje brojnih talaca u zatočeništvu, ubijen je tokom vikenda u vazdušnom napadu, saopštili su izraelska vojska (IDF) i Šin Bet.

Prema navodima izraelske vojske, u napadu izvedenom u subotu u gradu Gazi ubijen je Adham Ibrahim Šaban Nasman, koji je bio načelnik operacija Hamasove brigade grada Gaze.

Nasman je ranije bio komandant bataljona elitnih snaga Nuhba, a tokom napada 7. oktobra "komandovao je i rukovodio prodorom Hamasove brigade grada Gaze na teritoriju Države Izrael", saopštio je IDF.

Izraelska vojska tvrdi da je Nasman tokom rata bio odgovoran za držanje brojnih talaca u Hamasovom zatočeništvu, među kojima su Romi Gonen, Emili Damari, Ziv i Gali Berman, Eitan Mor, Matan Angrest i Omri Miran.

1/5 Vidi galeriju Hamas Foto: Shutterstock

IDF: Pokušavao da obnovi snage Hamasa

IDF navodi da je Nasman ranije obavljao i funkciju obaveštajnog oficira brigade grada Gaze i komandanta bataljona Šati. Na tim položajima, prema tvrdnjama izraelske vojske, rukovodio je brojnim napadima na izraelske snage i Izrael.

U poslednje vreme Nasman je, prema navodima IDF-a, pokušavao da regrutuje i obučava pripadnike Hamasa u brigadi grada Gaze, kao i da unapredi proizvodnju i distribuciju oružja, u pokušaju da obnovi kapacitete Hamasa "kršeći sporazum o prekidu vatre".