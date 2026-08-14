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Liberalna partija Jabloko podnela je u petak žalbu Vrhovnom sudu Rusije, osporavajući odluku o poništavanju registracije savezne liste kandidata te stranke za izbore za Državnu dumu sledećeg meseca.

Vrhovni sud prihvatio je žalbu i zakazao ročište za ponedeljak, 17. avgust, u 10 časova po moskovskom vremenu.

"Dokazaćemo da je istina na našoj strani i na strani ljudi koji nas podržavaju", rekao je predsednik Jabloka Nikolaj Ribakov novinarima ispred zgrade suda, nakon što su on i njegova stranka podneli žalbu.

Prošle nedelje Vrhovni sud isključio je Jabloko iz parlamentarnih izbora u septembru zbog kršenja autorskih prava tokom predizborne kampanje i kršenja propisa o finansiranju kampanje navodnim primanjem sredstava iz inostranstva.

Foto: Yevgeny Messman / Zuma Press / Profimedia

Najstarija liberalna stranka ostala van izborne liste

Tom odlukom najstarija ruska liberalna stranka, koja je ujedno bila jedina registrovana partija koja je vodila kampanju na platformi koja se zalaže za mir, uklonjena je sa nacionalne izborne liste. Jabloku je ostavljen rok od pet dana da uloži žalbu na odluku.

"Naši advokati su van svake sumnje dokazali da nije postojao ni najmanji osnov za zahtev da Jabloko bude uklonjeno", rekao je Ribakov u petak, poručivši da će "Jabloko biti na glasačkom listiću".

Ribakov je takođe potvrdio da Jabloko planira da tuži pro-režimsku Rodinu, malu nacionalističku partiju koja je pred Vrhovnim sudom pokrenula postupak protiv Jabloka, zbog klevete.

Pro-režimska Rodina je u svojoj tužbi optužila Jabloko za "ekstremizam" i primanje novca iz inostranstva, pored kršenja autorskih prava.

Rodina je u petak podnela i sopstvenu žalbu, tvrdeći da je Vrhovni sud pogrešio jer nije u potpunosti prihvatio sve njene zahteve protiv Jabloka. Sud će obe žalbe razmatrati istovremeno u ponedeljak.

Policija privodila pristalice Jabloka

Ispred zgrade suda u petak je bilo prisutno mnogo policajaca. Najmanje deset pristalica Jabloka odvedeno je u policijska vozila, dok su najmanje tri osobe zvanično privedene, objavio je portal RusNews.