HAOS NA ŽELEZNICI, DVOSTRUKI UDES ZA SAMO 24 SATA! Još jedan voz iskočio iz šina: Dva helikoptera na terenu, nadležni poslali hitno upozorenje: "NE PUTUJTE!"
Putnici se suočavaju sa saobraćajnim haosom nakon što je još jedan voz iskočio iz šina, dok nadležni upozoravaju građane da ne putuju.
Železnički saobraćaj između Sautend Viktorije i Vikforda u Eseksu suočava se sa velikim kašnjenjima nakon što je voz iskočio iz šina između ove dve stanice.
Prema izveštajima, na mesto nesreće u blizini Vikforda upućena su dva helikoptera hitne pomoći.
Kompanija Greater Anglia saopštila je:
"Ako ste već započeli putovanje, obratite se članu osoblja ili koristite punkt za pomoć kako biste dobili informacije o tome kako da nastavite putovanje.
Prikupljamo informacije o incidentu između Sautend Viktorije i Vikforda.
Trenutno čekamo dodatne detalje i objavićemo nove informacije čim budu dostupne."
Fotografija objavljena na društvenim mrežama navodno prikazuje prednji deo voza koji je iskočio iz šina i zaustavio se.
Za sada nije poznato da li u nesreći ima teže povređenih.
(Kurir.rs/TheSun)