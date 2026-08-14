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Putnici se suočavaju sa saobraćajnim haosom nakon što je još jedan voz iskočio iz šina, dok nadležni upozoravaju građane da ne putuju.

Železnički saobraćaj između Sautend Viktorije i Vikforda u Eseksu suočava se sa velikim kašnjenjima nakon što je voz iskočio iz šina između ove dve stanice.

Prema izveštajima, na mesto nesreće u blizini Vikforda upućena su dva helikoptera hitne pomoći.

Kompanija Greater Anglia saopštila je:

"Ako ste već započeli putovanje, obratite se članu osoblja ili koristite punkt za pomoć kako biste dobili informacije o tome kako da nastavite putovanje.

Prikupljamo informacije o incidentu između Sautend Viktorije i Vikforda.

Trenutno čekamo dodatne detalje i objavićemo nove informacije čim budu dostupne."

Fotografija objavljena na društvenim mrežama navodno prikazuje prednji deo voza koji je iskočio iz šina i zaustavio se.

Za sada nije poznato da li u nesreći ima teže povređenih.

(Kurir.rs/TheSun)

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