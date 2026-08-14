PALO NAREĐENJE ZA LIKVIDACIJU, PRVI OVAKAV SLUČAJ U ISTORIJI NATO-a! Uhapšen ruski špijun u Varšavi: Spreman atentat na metu koja je "trn u oku Putinu"!
Poljske vlasti uhapsile su ruskog državljanina osumnjičenog da je planirao ubistvo osobe sa američkim i ukrajinskim državljanstvom u Varšavi, saopštio je poljski premijer Donald Tusk na konferenciji za novinare 13. avgusta.
Osumnjičeni je uhapšen 7. avgusta u zajedničkoj akciji poljskih bezbednosnih službi, policije i američkih vlasti, otkrio je Tusk. Ruske specijalne službe navodno su regrutovale muškarca i izdale mu naređenje da "izvrši egzekuciju" američko-ukrajinskog državljanina.
"Ovo je prvi slučaj da je neko, postupajući po ruskom naređenju, pokušao da ubije američkog državljanina na teritoriji druge članice NATO-a", rekao je Tusk.
Tusk upozorava na nove pretnje
Tusk je rekao da nije ovlašćen da otkrije imena osoba uključenih u slučaj, ali je metu osujećenog atentata opisao kao "trn u oku Putinovog režima". Takođe je upozorio da bi Poljska i druge članice NATO-a trebalo da budu spremne za slične zavere u budućnosti.
"Verovatno ćemo se i u budućnosti suočavati sa ovakvim pritiskom, tako da je pred nama veoma težak zadatak da sprečimo najgore moguće scenarije", rekao je Tusk.
Saopštenje Poljske dolazi u trenutku pojačane zabrinutosti zbog mogućnosti eskalacije ruskih provokacija na teritoriji NATO-a. Nedavno objavljeni američki obaveštajni izveštaji ukazuju na mogućnost da bi ruski predsednik Vladimir Putin mogao da pokrene ograničeni napad na neku članicu NATO-a već na jesen 2026. godine.
Evropske zemlje i članice NATO-a već se suočavaju sa pretnjama povezanim sa hibridnim ratovanjem Kremlja, koje uključuje sajber napade, upade dronova, špijunažu i mešanje u izbore.
Rusija je takođe povezivana sa pokušajima atentata, uključujući navodnu zaveru za ubistvo Armina Papergera, izvršnog direktora nemačkog proizvođača oružja Rheinmetall.
(Kurir.rs/TheKyivIndependent)