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Poljske vlasti uhapsile su ruskog državljanina osumnjičenog da je planirao ubistvo osobe sa američkim i ukrajinskim državljanstvom u Varšavi, saopštio je poljski premijer Donald Tusk na konferenciji za novinare 13. avgusta.

Osumnjičeni je uhapšen 7. avgusta u zajedničkoj akciji poljskih bezbednosnih službi, policije i američkih vlasti, otkrio je Tusk. Ruske specijalne službe navodno su regrutovale muškarca i izdale mu naređenje da "izvrši egzekuciju" američko-ukrajinskog državljanina.

"Ovo je prvi slučaj da je neko, postupajući po ruskom naređenju, pokušao da ubije američkog državljanina na teritoriji druge članice NATO-a", rekao je Tusk.

1/7 Vidi galeriju Poljski premijer Donald Tusk Foto: Gabrielle CEZARD / Sipa Press / Profimedia, EPA Ronald Wittek

Tusk upozorava na nove pretnje

Tusk je rekao da nije ovlašćen da otkrije imena osoba uključenih u slučaj, ali je metu osujećenog atentata opisao kao "trn u oku Putinovog režima". Takođe je upozorio da bi Poljska i druge članice NATO-a trebalo da budu spremne za slične zavere u budućnosti.

"Verovatno ćemo se i u budućnosti suočavati sa ovakvim pritiskom, tako da je pred nama veoma težak zadatak da sprečimo najgore moguće scenarije", rekao je Tusk.

Saopštenje Poljske dolazi u trenutku pojačane zabrinutosti zbog mogućnosti eskalacije ruskih provokacija na teritoriji NATO-a. Nedavno objavljeni američki obaveštajni izveštaji ukazuju na mogućnost da bi ruski predsednik Vladimir Putin mogao da pokrene ograničeni napad na neku članicu NATO-a već na jesen 2026. godine.

Evropske zemlje i članice NATO-a već se suočavaju sa pretnjama povezanim sa hibridnim ratovanjem Kremlja, koje uključuje sajber napade, upade dronova, špijunažu i mešanje u izbore.