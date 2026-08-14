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Nema žrtava ni materijalne štete

Nema žrtava ni materijalne štete

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Dron je pao u šumovitom području kod Lunkavice u Rumuniji, svega pet kilometara od granice sa Ukrajinom, a prema prvim informacijama nema žrtava ni materijalne štete

Rumunsko Ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo je da je putem poziva Službi za hitne slučajeve 112 dobilo obaveštenje da je jedan dron pao u blizini opštine Lunkavica u toj zemlji, pet kilometara od granice sa Ukrajinom.

Kako je saopšteno, dron nisu detektovali rumunski radarski sistemi jer je leteo na veoma maloj visini, prenosi Ađerpres.

"Dron se srušio u šumovitom području, a preliminarne informacije ukazuju da nije bilo žrtava niti materijalne štete", navodi se u saopštenju.

Rumunski portal Libertatea objavio je snimak rušenja drona koji se pojavio na društvenim mrežama.

Kako je saopšteno, tim Ministarstva nacionalne odbrane Rumunije će helikopterom ispitati područje u kome je pao dron.

Rumunija se poslednjih meseci suočava sa sve većim brojem incidenata sa dronovima u blizini granice sa Ukrajinom.

Samo u julu rumunske snage oborile su tri drona koji su ušli u vazdušni prostor zemlje, dok je od početka rata u Ukrajini zabeleženo više desetina sličnih upada.

U jednom od ozbiljnijih slučajeva, ruski dron Geran-2 pao je na stambenu zgradu u Galaciju i povredio dve osobe.

Novi incident kod Lunkavice, svega pet kilometara od ukrajinske granice, dodatno pokazuje koliko je rumunska teritorija izložena posledicama rata u susednoj Ukrajini.