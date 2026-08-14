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Luiđi Manđionedanas je pred federalnim sudom na Menhetnu priznao krivicu po dve optužnice za proganjanje u vezi sa ubistvom direktora zdravstvenog osiguranjaBrajana Tompsona2024. godine, objavio je Njujork tajms.

Manđione (28) nije optužen za ubistvo u federalnom postupku, već za međudržavno proganjanje sa smrtnim ishodom i proganjanje korišćenjem međudržavnih komunikacija sa smrtnim ishodom. Za obe tačke optužnice predviđena je maksimalna kazna doživotnog zatvora.

Sudija Margaret Garnet pitala je Manđionea da li je "bistre glave", na šta je odgovorio potvrdno. On je takođe potvrdio da je spreman da prizna krivicu.

Foto: Printskrin

Tompson, izvršni direktor kompanije Junajted heltkear, ubijen je 4. decembra 2024. godine na ulici na Menhetnu, dok je dolazio na godišnji skup investitora kompanije. Manđione je uhapšen pet dana kasnije u restoranu brze hrane u Pensilvaniji, posle potrage koja je privukla veliku pažnju javnosti.

Manđione se u državnom postupku u Njujorku i dalje suočava sa optužbom za ubistvo i trebalo bi da mu počne suđenje narednog meseca. U tom postupku izjasnio se da nije kriv.

Nije poznato kakav će uticaj priznanje krivice po federalnim optužbama imati na postupak pred državnim sudom. Odbrana bi mogla da se pozove na ustavnu zaštitu od dvostrukog suđenja za isto krivično delo, dok je tužilaštvo Menhetna najavilo da bi se tome usprotivilo ukoliko bi federalni postupak sprečio ishod državnog postupka.

Foto: Profimedia

Porodica ubijenog Tompsona prisustvovala je današnjem ročištu, saopštio je tužilac.

Slučaj je izazvao veliku pažnju u Sjedinjenim Američkim Državama, pri čemu su pojedini građani Manđionea predstavljali kao neku vrstu narodnog heroja zbog njegovih stavova o zdravstvenom sistemu i zdravstvenim osiguravajućim kompanijama, dok su drugi oštro osudili ubistvo.

Tompson je bio na čelu Junajted heltkeara od 2021. godine. Ubijen je sa tri hica u leđa, nakon čega je napadač pobegao na biciklu.