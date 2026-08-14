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Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nazvao je danas Veliku Britaniju "Islamskom Republikom Britanijom" i rekao da je ona "prva islamska republika sa nuklearnim naoružanjem".

U intervjuu za radio izraelske vojske, Netanjahu je, govoreći o nekadašnjem pozitivnom izveštavanju britanskog novinara Rendolfa Čerčila o Izraelu, rekao da danas tako nešto ne može da se pronađe u, kako je naveo, "Islamskoj Republici Britaniji", prenosi "Gardijan".

Na pitanje voditelja da li nepravedno izdvaja Britaniju i da li je cela Evropa takva, on je odgovorio da jeste, ali da je neko rekao da će prva islamska republika sa nuklearnim oružjem biti "Islamska Republika Britanija".

Odnosi između Londona i Jerusalima poslednjih meseci dodatno su se pogoršali, posebno nakon dolaska Endija Bernama na mesto britanskog premijera, navodi list.

Bernam je najavio pojačan pritisak na izraelsku vladu, uključujući nove sankcije pojedincima i organizacijama, kao i mogućnost zabrane trgovine robom iz ilegalnih izraelskih naselja.

Zastava Velike Britanije Foto: Shutterstock

U julu je izjavio da će "učiniti više kako bi pojačao pritisak na izraelsku vladu", uključujući uvođenje dodatnih sankcija pojedincima i pravnim licima, kao i moguću zabranu trgovine robom iz ilegalnih izraelskih naselja.

Sličnu izjavu dao je i potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens tokom predsedničke kampanje 2024. godine, kada je rekao da bi Velika Britanija mogla da postane prva "istinski islamistička zemlja" sa nuklearnim oružjem.

Gradonačelnik Londona Sadik Kan takođe je često bio meta rasno motivisanih napada desničarskih političara iz inostranstva, uključujući američkog predsednika Donalda Trampa, koji su nastojali da ostvare političku korist širenjem islamofobnih neistina, ističe "Gardijan".

Muslimanski lideri u Velikoj Britaniji upozorili su da su zločini iz mržnje usmereni protiv njihove zajednice dostigli novi rekordni nivo, usled porasta retorike krajnje desnice i sve veće podrške antiimigrantskim političkim partijama, navodi britanski list.

Avi Dabuš, kandidat izraelske opozicione Demokratske stranke za Kneset, kritikovao je Netanjahua zbog ismevanja važnog saveznika u trenutku kada se Izrael suočava sa dosad nezabeleženom međunarodnom izolacijom.

"To se događa kada dođe do katastrofalnog diplomatskog neuspeha i nesposobnosti da se zemlje sveta pridobiju za naše interese", napisao je Dabuš na društvenim mrežama.

Kancelarija izraelskog premijera i britansko Ministarstvo spoljnih poslova nisu odgovorili na zahteve da pruže komentar.