TRAŽILI 470 EVRA PO ČOVEKU: Krijumčari na Instagramu šire lažne priče o uspešnim prelazima migranata u Evropu
Mreža profila na Instagramu podstiče migrante da preduzmu opasan prelazak iz Maroka u špansku enklavu Seutu.
Oni prikazuju putovanje kao lako i naplaćuju savete o ilegalnom ulasku. Istraga je pokrenuta nakon što je oko 78.000 migranata stiglo u Seutu morem za samo nekoliko sati prošlog meseca, a gradonačelnik je rekao da je 100 ljudi poginulo. Iako se situacija smirila, incident je izazvao tenzije unutar Evropske unije i kritike španske vlade, piše BBC.
Da bi istražili aktivnosti ovih profila, novinari su otvorili lažni nalog pod imenom Mohamed, mladić iz Maroka koji želi da emigrira u Evropu. Ohrabreni video snimcima koji čine da putovanje izgleda lako, kontaktirao je nekoliko profila. Jedan od njih je odgovorio da je pomogao „mnogim ljudima“ i ponudio mu savete o prelasku granice uz naknadu.
BBC-jev podkast *Najbolji komentar* otkrio je desetine Instagram naloga koji su prikazivali kratko plivanje oko granične ograde između Maroka i Seute kao bezbedno i lako. U stvarnosti, ljudi su se davili ili su morali da idu mnogo dužim rutama.
Ovi nalozi su takođe lažno prikazivali Seutu kao bezbedan prolaz ka kontinentalnoj Evropi. Istraživanje sugeriše da je takav sadržaj, zajedno sa dezinformacijama o promenama španskog imigracionog zakona i tvrdnjama o slabim graničnim kontrolama, doprineo velikom prilivu ljudi.
Nakon interakcije sa objavama, lažni nalog je dodat na nekoliko kanala i WhatsApp grupa. Na pitanje da li mu se može pomoći da pređe u Seutu ovog vikenda, jedan anonimni nalog je potvrdno odgovorio. Tražili su „5.000 dirhama unapred“, što je oko 470 evra, za „informacije koje će vam pomoći da uđete u Seutu“.
Rekli su da su već pomogli „mnogim ljudima“ i obećali informacije o „kanalizacionim cevima“ koje bi mogle bezbedno da stignu do enklave. Vlasnik profila je potvrdio da mnogi drugi na Instagramu nude takvu pomoć. Zatražio je uplatu na bankovni račun putem posebne usluge za transfer novca.
Kurir.rs/BBC