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Razorni zemljotres magnitude 7,4 stepeni Rihtera koji je u ponedeljak pogodio Kolumbiju najteže je pogodio stanovništvo u oblasti Čoko, jednog od najsiromašnijih delova zemlje, koje ima najmanje resursa i kapaciteta da se izbori sa posledicama katastrofe, izjavio je danas direktor Svetskog programa za hranu Ujedinjenih nacija (UN) u Kolumbiji Nils Grede.

"Ova katastrofa pogodila je stanovništvo koje je bilo najmanje pripremljeno i koje je imalo najmanje resursa i otpornosti da se suoči sa krizom ovih razmera", rekao je Grede u Barseloni, govoreći o departmanu Čoko, drugom najsiromašnijem u Kolumbiji, piše Pais.

U toj oblasti žive rasute zajednice do kojih se uglavnom dolazi rekama ili kanalima, što predstavlja dodatni logistički izazov za humanitarne organizacije, naveo je Grede.

Foto: ERNESTO GUZMAN JR/EFE

Čoko je bogat biodiverzitetom i prirodnim resursima i bio je na putu razvoja koji je trebalo da doprinese smanjenju siromaštva stanovništva, ali zemljotres i njegove posledice predstavljaju "korak unazad" za taj region na severozapadu Kolumbije, ocenio je predstavnik UN.

Prema poslednjim podacima kolumbijske vlade, u Čoku je pogođeno više od 13.100 ljudi, a više je stradalih zabeleženo samo u oblasti Vale del Kauka, gde je pogođeno gotovo 36.000 ljudi.

Broj žrtava u zemljotresu koji je pogodio Kolumbiju u ponedeljak porastao je na 285, a broj nestalih ostaje 379, prema najnovijem izveštaju koji je danas objavila Nacionalna jedinica za upravljanje rizicima od katastrofa (UNGRD).