Slušaj vest

Razorni zemljotres magnitude 7,4 stepeni Rihtera koji je u ponedeljak pogodio Kolumbiju najteže je pogodio stanovništvo u oblasti Čoko, jednog od najsiromašnijih delova zemlje, koje ima najmanje resursa i kapaciteta da se izbori sa posledicama katastrofe, izjavio je danas direktor Svetskog programa za hranu Ujedinjenih nacija (UN) u Kolumbiji Nils Grede.

"Ova katastrofa pogodila je stanovništvo koje je bilo najmanje pripremljeno i koje je imalo najmanje resursa i otpornosti da se suoči sa krizom ovih razmera", rekao je Grede u Barseloni, govoreći o departmanu Čoko, drugom najsiromašnijem u Kolumbiji, piše Pais.

U toj oblasti žive rasute zajednice do kojih se uglavnom dolazi rekama ili kanalima, što predstavlja dodatni logistički izazov za humanitarne organizacije, naveo je Grede.

Kolumbija zemljotres (27).jpg
Foto: ERNESTO GUZMAN JR/EFE

Čoko je bogat biodiverzitetom i prirodnim resursima i bio je na putu razvoja koji je trebalo da doprinese smanjenju siromaštva stanovništva, ali zemljotres i njegove posledice predstavljaju "korak unazad" za taj region na severozapadu Kolumbije, ocenio je predstavnik UN.

Prema poslednjim podacima kolumbijske vlade, u Čoku je pogođeno više od 13.100 ljudi, a više je stradalih zabeleženo samo u oblasti Vale del Kauka, gde je pogođeno gotovo 36.000 ljudi.

Broj žrtava u zemljotresu koji je pogodio Kolumbiju u ponedeljak porastao je na 285, a broj nestalih ostaje 379, prema najnovijem izveštaju koji je danas objavila Nacionalna jedinica za upravljanje rizicima od katastrofa (UNGRD).

Kurir-rs/Agencije

Ne propustitePlanetaČUDO U KOLUMBIJI! Beba izvučena ŽIVA iz ruševina: Bila je ljubičasta i nije disala, a onda je usledio dramatičan trenutak koji je rasplakao svet (VIDEO)
kkj.png
PlanetaKOLUMBIJA PROGLASILA TRODNEVNU ŽALOST ZBOG RAZORNOG ZEMLJOTRESA: Poginulo više od 200 ljudi, hiljade povređenih
Kolumbija zemljotres (27).jpg
PlanetaVIŠE OD 200 MRTVIH U KOLUMBIJI, SPASIOCI SE NISU JOŠ PROBILI DO EPICENTRA! EU daje 2 miliona evra pomoći zbog zemljotresa, Fon der Lajen se obratila na španskom
Kolumbija zemljotres (27).jpg
PlanetaČUDO U KOLUMBIJI: Spasioci iz ruševina izvukli ženu koja je bila 30 sati zarobljena pod ruševinama! (VIDEO)
Kolumbija zemljotres (22).jpg
Planeta"TIGAR" PORUČIO KOLUMBIJCIMA DA "NISU SAMI" NAKON ZEMLJOTRESA! Najmanje 132 mrtvih, mnogo zatrpanih, predsednik preuzeo dužnost 3 dana pre katastrofe
Abelardo de la Esprijelja Kolumbija (7) copy.jpg
PlanetaDELOVI ZGRADA PADAJU PO ULICI, LJUDI BEŽE U PANICI! Snimljen sam početak pakla u Kolumbiji: Objekti se drobe, betonski blokovi lete na sve strane! (VIDEO)
Zemljotres u Kolumbiji
PlanetaBROJ MRTVIH U JEZIVOM ZEMLJOTRESU U KOLUMBIJI RASTE IZ MINUTA U MINUT Srušilo se više od 60 zgrada, proglašeno stanje nacionalne katastrofe - SNIMCI SU JEZIVI
collage.jpg