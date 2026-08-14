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Letovi sa aerodroma u Kataniji na Sicilijibiće obustavljeni do subote popodne zbog vulkanskog pepela usled aktivnosti Etne, zbog čega je tokom prethodne nedelje otkazano ili preusmereno više stotina letova, saopštio je operater aerodroma SAC.

Prema prethodnoj odluci, letovi sa aerodroma u Kataniji trebalo je da budu suspendovani do petaka u 2 ujutru.

Svi dolasci i odlasci na ovom aerodromu, petom najprometnijem u Italiji prema broju putnika, biće obustavljeni do 14 časova 15. avgusta, odnosno do 12 časova po srednjoevropskom vremenu, navodi se u saopštenju SAC-a, preneo je Rojters.

Produžena obustava saobraćaja odvija se u jeku letnje turističke sezone i pogodila je hiljade putnika, dok je dodatno opteretila ostale sicilijanske aerodrome.

Foto: Roby Fazio / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Prema izvorima SAC-a koje prenosi italijanska novinska agencija ANSA, aktuelni poremećaji predstavljaju najteži slučaj koji je pogodio aerodrom u Kataniji u najmanje dve decenije.

Od 6. do 12. avgusta otkazano je više od trećine od ukupno 1.974 planirana leta iz Katanije, dok je oko 630 letova preusmereno na druge aerodrome.

Etna, najaktivniji vulkan u Evropi, često uzrokuje probleme u avio-saobraćaju u Kataniji.

Vulkanski pepeo prekriva piste i okolne površine, dok može da dospe i u motore aviona i izazove ozbiljne probleme tokom leta.

Aktivnost Etne je pogodila i Maltu, južno od Sicilije, gde su letovi takođe otkazani zbog oblaka pepela.