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Najmanje jedan vatrogasac poginuo je danas, a još tri osobe su teško povređene u dve snažne eksplozije gasa u zgradi u centru Brisela, do kojih je došlo nakon što je tokom radova oštećen gasovod, javljaju belgijski mediji.

Nešto pre podneva iz zgrade je evakuisano oko 100 ljudi, nakon što je izvođač radova slučajno oštetio gasovod, prenosi VRT nws.

Potom su se u objektu dogodile dve eksplozije, rekla je portparolka kompanije Sibelga Serena Galeone.

U eksplozijama su teško povređene još tri osobe - dvojica zaposlenih u kompaniji Sibelga, koja upravlja gasnom mrežom i još jedan vatrogasac.

Oni su zadobili opekotine, čiji stepen još nije poznat.

Veliki broj pripadnika spasilačkih službi nalazi se na licu mesta, a područje u centru Brisela je ograđeno.

Prema rečima portparolke Sibelge, eksplozije se nisu dogodile na mestu gde je gasovod oštećen, već unutar same zgrade, gde se najverovatnije nagomilao gas.

Curenje gasa je u međuvremenu sanirano, ali se u zgradi još nalazi gas.

Vatrogasci su uspostavili bezbednosnu zonu, a pre njenog ukidanja biće sprovedena i procena stabilnosti objekta.

Incident je uticao i na tramvajski saobraćaj u Briselu, dve tramvajske linije privremeno nisu saobraćale.