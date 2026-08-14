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Administracija predsednika SAD Donalda Trampa zatražila je danas od Vrhovnog suda da dozvoli Beloj kući da nastavi izgradnju balske dvorane vredne 400 miliona dolara dok traje žalbeni postupak na odluku nižeg suda da se izgradnja zaustavi.

Tročlano sudsko veće federalnog Apelacionog suda za Distrikt Kolumbija - u kojem se nalazi glavni grad SAD Vašington - donelo je prošle nedelje odluku sa 2:1 da se radovi prekinu, jer ih nije odobrio američki Kongres.

U obrazloženju se navodi da Tramp ne može unilateralno da posegne za radovima koji podrazumevaju izgradnju balske dvorane od 8.400 metara kvadratnih na mestu nekadašnjeg istočnog krila Bele kuće. Taj objekat je prošle jeseni srušen po naređenju Trampa.

Međutim, federalni sud je odložio primenu odluke, dajući Trampovoj republikanskoj administraciji vremena da se obrati Vrhovnom sudu.

Žalbom uloženom danas traži se dozvola od Vrhovnog suda da se radovi nastave pre no što odluka federalnog apelacionog suda stupi na snagu.

Kurir.rs/Beta/AP

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