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Obaveštajne službe Sjedinjenih Američkih Država izrazile su sumnju u verodostojnost informacija o navodnom iranskom planu za napad na avion predsednika SAD Donalda Trampa, ali je Tajna služba, iz predostrožnosti, preporučila da predsednik tokom odlaska iz Ankare bude prebačen u drugi vojni avion, prenosi danas ABC Njuz pozivajući se na izvore.

Obaveštajni podaci o navodnom planu, prema izvorima, potekli su iz Izraela, koji ih je prosledio SAD uoči Trampovog odlaska iz Ankare u Turskoj.

Izraelski zvaničnici nisu imali dovoljno vremena da u potpunosti provere informacije niti da samostalno procene njihovu verodostojnost, ali su odlučili da ih proslede Vašingtonu zbog toga što je Tramp trebalo uskoro da napusti Ankaru.

Američke obaveštajne službe potom su izrazile sumnju u te informacije i zaključile da one ne ukazuju na ozbiljnu ili neposrednu pretnju.

Foto: screenshot YT/CNN

Tajna služba, međutim, odlučila je da ne rizikuje ni u slučaju mogućnosti da pretnja postoji i preporučila dodatne mere bezbednosti prilikom Trampovog odlaska.

Američki predsednik je zbog toga, prema izvorima, prebačen u drugi vojni avion, dok je prevoz obavljen uz pomoć vozila za dostavu hrane.

Američke i turske vlasti nastavile su istragu o mogućoj raketnoj pretnji nakon što je Tramp napustio samit NATO-a, ali nisu pronašle dokaze o postojanju operativnog plana za napad, rekao je jedan američki zvaničnik.

Vašington post je ranije objavio da je američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) imala "nizak stepen poverenja“ u informacije koje je Izrael prosledio o navodnoj iranskoj pretnji po Trampov život.