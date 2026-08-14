Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je u petak da bi uskoro mogao da proglasi Ormuski moreuz "teritorijom Sjedinjenih Država", što je izuzetno neobična izjava kojom je hvalio američku vojnu kontrolu nad ovim ključnim plovnim putem tokom rata sa Iranom.

"Nakon što završimo sa porazom Irana, koji je veoma teško poražen, prilično brzo ću proglasiti Ormuski moreuz teritorijom Sjedinjenih Država", rekao je Tramp tokom obraćanja u Centru za obuku i obaveštajni rad "Dejvid S. Mek" u okrugu Nasau u saveznoj državi Njujork, prenosi Fox News.

Predsednik SAD je takođe rekao da je vojsku koristio "malo više nego što je želeo", ali je ocenio da je pritisak na Teheran neophodan kako bi se sprečilo da iranski režim dođe do nuklearnog oružja.

"Ne možemo dozvoliti Iranu da ima nuklearno oružje", rekao je Tramp.

Kurir.rs/Fox News

Ne propustitePlanetaKONTRADIKTORNE TVRDNJE O ORMUSKOM MOREUZU! TRAMP: Potpuno ga kontrolišemo! IRAN: Brodovi koriste rutu koju mi odobrimo!
Ormuski moreuz Hormuz (1).jpg
Planeta"DOGOVOR O ORMUSKOM MOREUZU MOGUĆ VEĆ DANAS ILI SUTRA" Tramp optimista u vezi sa deblokadom ključnog plovnog puta iako Iran pregovara samo s Omanom
shutterstock_1424698355.jpg
PlanetaTRAMP SE HITNO OGLASIO! Izdaće novo naređenje američkoj vojsci, poslato upozorenje državljanima SAD!
Mundijal 2026, Španija, Argentina
PlanetaMOĆNA ARAPSKA DRŽAVA SPREMA VELIKU VOJNU OPERACIJU! Udariće s mora i kopna protiv NAJVEĆEG saveznika Irana u regionu, formira JAKU KOALICIJU!
saudijska arabija.jpg
PlanetaTRAMP IMA TRI OPCIJE ZA IRAN! Nijedna mu nije dobra, ambiciozni rat ulazi u ćorsokak, ciljevi nisu ostvareni, a stvari postaju sve gore, OPASNO SE ZAGLIBIO!
Donald Tramp Iran SAD
PlanetaZAŠTO JE TRAMP ZAUSTAVIO UDARE NA IRAN? Otkriveno šta se događalo iza zatvorenih vrata u Beloj kući!
Donald Tramp