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Predsednik SAD Donald Tramp rekao je u petak da bi uskoro mogao da proglasi Ormuski moreuz "teritorijom Sjedinjenih Država", što je izuzetno neobična izjava kojom je hvalio američku vojnu kontrolu nad ovim ključnim plovnim putem tokom rata sa Iranom.

"Nakon što završimo sa porazom Irana, koji je veoma teško poražen, prilično brzo ću proglasiti Ormuski moreuz teritorijom Sjedinjenih Država", rekao je Tramp tokom obraćanja u Centru za obuku i obaveštajni rad "Dejvid S. Mek" u okrugu Nasau u saveznoj državi Njujork, prenosi Fox News.

Predsednik SAD je takođe rekao da je vojsku koristio "malo više nego što je želeo", ali je ocenio da je pritisak na Teheran neophodan kako bi se sprečilo da iranski režim dođe do nuklearnog oružja.

"Ne možemo dozvoliti Iranu da ima nuklearno oružje", rekao je Tramp.