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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nerado podržava izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na predstojećim izuborima izbegavajući da ga javno podrži, dok ankete ukazuju na pad podrške njegovoj vladajućoj koaliciji i sve izraženije političke razlike između dvojice lidera o nizu regionalnih pitanja, objavio je danas Akasios pozivajući se na američke i izraelske izvore.

Kako prenosi Aksios, Tramp, iako lično ceni Netanjahua, poslednjih meseci je sve frustriraniji njegovim odlukama i politikom, dok su ljudi bliski američkom predsedniku naveli da je izraelskog premijera opisao kao "samom sebi najgoreg neprijatelja".

Prema navodima tog portala, pojedini Trampovi savetnici očekivali su tokom prvih nedelja rata sa Iranom da će američki predsednik jasno podržati Netanjahua u izbornoj kampanji, ali je dalji tok rata, kao i razmimoilaženje u interesima i političkim prioritetima, umanjio mogućnost takve podrške.

Jedan američki zvaničnik rekao je da je Netanjahu prošle nedelje telefonom razgovarao sa Trampovim savetnikom i zetom Džaredom Kušnerom, kojem je obećao da će pružiti priliku planu "Odbora za mir" za Gazu, uprkos svojim rezervama prema toj inicijativi.

Netanjahu je, prema istom izvoru, obećao i da će ograničiti napade na Pojas Gaze kako bi se stvorili uslovi za početak procesa razoružavanja.

Foto: Chip Somodevilla/Getty Images Europe

Aksios navodi da je Bela kuća javne kritike koje je Netanjahu uputio tom planu ocenila više kao deo predizborne taktike nego kao promenu zvanične politike, uz naglasak da je administracija usredsređena na to da izraelska vlada ispuni obaveze u vezi sa smanjenjem tenzija u Gazi.

Ovakav razvoj događaja dolazi u trenutku kada ankete pokazuju da bi Netanjahuova koalicija mogla da osvoji između 49 i 53 poslanička mesta, što je manje od većine potrebne za formiranje nove vlade, dok bi opozicione stranke mogle da osvoje između 67 i 70 mandata.

Istovremeno, bivši načelnik Generalštaba izraelske vojske Gadi Ajzenkot u pojedinim pokazateljima istraživanja javnog mnjenja ima veću podršku od Netanjahua.

Aksios navodi da su pojedini lideri izraelske opozicije, među kojima Gadi Ajzenkot, Naftali Benet i Jair Lapid, izrazili zabrinutost zbog mogućnosti da Tramp interveniše u korist Netanjahua.

Oni su, prema izvorima upoznatim sa situacijom, nezvaničnim kanalima uputili poruke Trampu i njegovim saradnicima, pozivajući američkog predsednika da zadrži neutralan stav.