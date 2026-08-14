Predsednik SAD najavio da će ga vrlo uskoro zameniti veoma sličan brod

Predsednik SAD najavio da će ga vrlo uskoro zameniti veoma sličan brod

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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odbacio je danas zabrinutost porodica pripadnika američke vojske zbog teških uslova na nosaču aviona "Abraham Linkoln", čije je angažovanje na Bliskom istoku produženo zbog rata sa Iranom, dok porodice i pojedini američki zvaničnici upozoravaju na umor, pad morala i pogoršanje mentalnog zdravlja vojnika.

Članovi porodica pojedinih od nekoliko hiljada pripadnika posade rekli su za medije da na brodu nedostaju određene namirnice i potrepštine, dok se mentalno zdravlje pripadnika posade pogoršava, uz više slučajeva u kojima su mornari pokušali da skoče sa broda.

Na pitanje NBC Njuza da li je angažovanje vojske predugo i da li je zabrinut zbog mentalnog zdravlja pripadnika oružanih snaga, američki predsednik je odgovorio da njihovo angažovanje "nije ni približno dovoljno dugo".

Tramp je rekao i da se "Linkoln" "upravo sada ili vrlo uskoro" kreće i da će ga zameniti "veoma sličan brod".

Foto: EPA / Cati Cladera

Američki zvaničnik rekao je za NBC da se očekuje da nosač aviona "Džordž Vašington" zameni "Linkoln" na Bliskom istoku.

Dvojica američkih zvaničnika rekla su da vojni lideri SAD privatno izražavaju zabrinutost u Pentagonu i Beloj kući zbog niskog morala i široko rasprostranjenog umora među američkim vojnicima koji su mesecima angažovani u podršci ratu sa Iranom.

Uobičajeno angažovanje nosača aviona traje oko šest do sedam meseci i podrazumeva redovna pristajanja u lukama radi odmora posade i dopune zaliha hrane.

Međutim, situacija na "Linkolnu", na kojem se nalazi oko 5.000 mornara i pripadnika marinaca, posebno je zabrinjavajuća, navode američki zvaničnici.

Poslednji boravak broda u luci bio je u Gvamu u decembru, a nosač je na moru neprekidno 244 dana.

Danijel Rapa, čiji je sin angažovan na nosaču, rekla je za NBC da situacija podseća na "scenu iz serije 'Američka horor priča', u kojoj su svi mrtvi, ali to još ne znaju".

Ona je navela da je primetila promenu raspoloženja svog sina kako se njegovo angažovanje produžavalo.