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Najviši francuski sud ukinuo je danas zabranu pristupa društvenim mrežama za osobe mlađe od 15 godina, navodeći da ona narušava slobodu izražavanja.

Zakon su u junu podržali francuski poslanici.

Time je Francuska postala prva evropska zemlja koja je zabranila deci i mlađim tinejdžerima pristup tim platformama, usled brige zbog štetnih efekata po njihovo mentalno zdravlje.

Odbor Ustavnog saveta Francuske je poništio zabranu za koju je predsednik države Emanuel Makron rekao da će biti uvođena postepeno od septembra.

Povodom današnje odluke, Makron je odmah zatražio od premijera Sebastijana Lecornua da pripremi novi nacrt zakona koji bi uzimao u obzir sve sporne tačke na koje je ukazao Ustavni sud.

Pošto su poslanici usvojili zakon, Lekornu je deo zakona uputio ovom devetočlanom telu na proveru ustavnosti.

Ustavni savet je saopštio da je utvrdio da član 1 zakona predstavlja ustavnu povredu jer njena sadržina nit je primerena, ni neophodna niti proporcionalna prema slobodi izražavanja i komunikacije za maloletnike do 15 godina.

Presudom je izražena i zabrinutostost zbog zahteva iz zakona da se za pristup društvenim mrežama mora dokazivati starost i navedeno je da kod ovog mehanizma nisu uspostavljena pravila pravne zaštite. ; Zvaničnik Makronove kancelarije saopštio je posle presude da će francuska vlada raditi "što brže" na predlogu novog nacrta i dodao da je predsednik odlučan da reformu sprovede do početka 2027. godine.