Slušaj vest

Centar za istraživanje 21 Kutatokozpont sproveo je, po nalogu portala Telex.hu, prošle nedelje istraživanje o tome koliko je poznat Andraš Baka,koji je tada bio kandidat za predsednika Mađarske, i koliko ga građani smatraju sposobnim za tu funkciju.

Istraživanje je sprovedeno 11. i 12. avgusta, na dan njegovog izbora i dan nakon toga.

Prema rezultatima, velika većina mađarskog društva, 84 odsto, čula je za kandidaturu Andraša Bake. Njih 57 odsto umelo je i da proceni da li ga smatraju podobnim za tu funkciju, pa se može pretpostaviti da toliki procenat građana poznaje Baku.

Preostalih 43 odsto reklo je da ga ne poznaje (ili nije želelo da odgovori na ovo pitanje).

Među 57 odsto ispitanika koji su se izjasnili o njegovoj podobnosti za funkciju, odnosno onima koji Baku verovatno poznaju, velika većina, 72 odsto, podržava njegovu kandidaturu, dok se svega 28 odsto protivi.

Foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Od svih ispitanih, 41 odsto smatra da je Baka podoban za funkciju predsednika Republike, dok 16 odsto smatra da nije.

Ove brojke je teško sa nečim direktno uporediti zbog specifičnih okolnosti pod kojima je Baka bio predložen i izabran.

U vreme sprovođenja istraživanja, Baka je bio znatno manje poznat javnosti nego predsednici koji su bili na funkciji nakon 2010. godine. Ipak, njegova prepoznatljivost nije bila mala, imajući u vidu da je njegovo ime dobilo veću pažnju javnosti tek nakon što je Peter Mađar 5. avgusta objavio zajedničku fotografiju sa njim i Balintom Rufom.

Pre objave Mađarove fotografije i njihovog sastanka, malo je verovatno da bi se birači setili da je Baka 2011. godine smenjen sa mesta predsednika Vrhovnog suda.

Iako nemamo precizne podatke za poređenje, može se pouzdano reći da je bivši predsednik Tamaš Šuljok na početku svog predsedničkog mandata bio manje poznat javnosti, dok su Janoš Ader i Pal Šmit bili poznatiji.