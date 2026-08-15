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Prema poslednjim podacima najmanje osam osoba je poginulo pošto su obilne kiše pogodile istočni Japan, a Meteorološka agencija izdala je najviši, peti nivo upozorenja na obilne padavine za više od trećine opština u prefekturi Čiba, u blizini Tokija.

Gradovi Čiba i Ičikava počeli su sinoć da pozivaju građane da odmah preduzmu mere za zaštitu života, dok su poplavljeni putevi širom prefekture blokirali automobile i izazvali velike saobraćajne gužve, preneo je Kjodo.

Meteorološka agencija izdala je i upozorenje petog nivoa na opasnost od klizišta za nekoliko opština, uključujući Čibu i susednu Ičiharu. Sva upozorenja su do jutros spuštena na niže nivoe.

Obilne padavine izazvao je topao i vlažan vazduh koji je strujao ka istočnom Japanu i u kombinaciji sa hladnim vazduhom iznad tog područja stvorio veoma nestabilne atmosferske uslove.

Agencija je upozorila da bi obilne kiše u Čibi i okolnim područjima mogle da se nastave tokom današnjeg dana. Prema podacima Agencije za upravljanje požarima i katastrofama, u jednom trenutku je naređena evakuacija za više od 400.000 ljudi u prefekturama Čiba i Ibaraki.

Do 11 časova u petak, naredbe za evakuaciju i dalje su važile za oko 102.600 ljudi u Čibi, dok su u Ibarakiju sve bile ukinute.

Prema podacima japanske vlade, više od 200 evakuacionih centara otvoreno je u Čibi i Ibarakiju, kao i u prefekturama Saitama i Gunma.

Među žrtvama je muškarac koji je pronađen u poplavljenoj vodi na potopljenom putu u Ičikavi. Jedna žena (66) poginula je nakon što je ostala zarobljena u automobilu na poplavljenom putu u Sakuri.

Policija je potvrdila smrt još jednog muškarca pronađenog bez svesti na poplavljenom putu u Jačiju, dok je prefekturna vlada saopštila da je preminuo i muškarac pronađen bez svesti u Sakuri. Kasnije je potvrđeno da su još dve osobe izgubile život, čime je broj poginulih porastao na šest.

Foto: EPA

Poplave su izazvale velike poremećaje u saobraćaju u Čibi i delovima Tokija, zbog čega je veliki broj putnika i turista ostao blokiran. Oko 1.800 ljudi sklonilo se u zgradu prefekturne vlade Čibe, koja je otvorena za putnike koji nisu mogli da nastave put.

Oko 7.000 ljudi provelo je noć na aerodromu Narita u Čibi, pošto su obilne padavine poremetile železnički i autobuski saobraćaj, saopštio je zvaničnik aerodroma. U četvrti Čuo u gradu Čiba, količina padavina dostigla je sinoć 115 milimetara za samo jedan.

To je približno jednako prosečnoj količini padavina koja u tom području padne tokom čitavog avgusta. Prema podacima lokalne podružnice kompanije Tokyo Electric Power Company Holdings, u jednom trenutku bez struje je ostalo oko 45.000 domaćinstava u prefekturi Čiba.