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Ormuski moreuz ponovo je u centru pažnje nakon što je predsednik SAD Donald Tramp zapretio da bi mogao da ga proglasi "teritorijom Sjedinjenih Američkih Država".

Ova izjava izazvala je oštru reakciju Irana, koji je jasno stavio do znanja da neće popustiti pod pritiscima.

Iranski zvaničnik Kazem Garibabadi istakao je da Ormuski moreuz ne može biti zauzet objavom na društvenim mrežama ili predizbornim govorima.

"Iran se ne plaši pretnji niti će da ustukne pred pokazivanjem sile", napisao je Garibabadi na mreži X, odgovarajući na Trampove reči.

Garibabadi je naglasio da je ovaj strateški važan moreuz bio, jeste i ostaće iranski. "Ovaj moreuz može da bude zatvoren i otvoren samo po nalogu Irana", dodao je, te poručio da će Iran nastaviti s blokadom dok SAD ne prihvate realnost poraza.

Tramp je, govoreći u Centru za obuku i obaveštajne poslove u Njujorku, izjavio da SAD imaju punu vojnu kontrolu nad Ormuskim moreuzom tokom sukoba s Iranom. Takođe je izrazio zabrinutost zbog iranskog nuklearnog programa, ističući da je pritisak na Teheran neophodan kako bi se sprečilo da Iran dođe do nuklearnog oružja.

"Ne možemo da dozvolimo Iranu da ima nuklearno oružje", naglasio je Tramp, dodajući da je vojsku koristio "malo više nego što je želeo".