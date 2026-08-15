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Zemljotres magnitude 7.7 stepeni Rihtera pogodio je u petak, 14. avgust 2026 u 23.58 časova, Indoneziju. Nakon prvog udara usledili su potresi od 6,3, 5,6 i 6,2 Rihtera.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine -8.4108 i dužine 121.3564, odnosno 59 km severozapadno od Ende.

Udar je trajao duže od 30 sekundi, snažan potres osetili su ljudi koji su bili udaljeni gotovo 700 km od epicentra, navode svedoci koji su se oglasili na portalu EMSC-a.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 35 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Kurir.rs/Telegraf

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