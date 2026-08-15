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Snažan zemljotres jačine 7,7 stepeni Rihterove skale pogodio je rano jutros obalu indonežanskog ostrva Flores, usmrtivši najmanje pet osoba, dok je više objekata oštećeno ili srušeno. Procene su da bi mrtvih moglo biti mnogo više.

Američki geološki zavod (USGS) saopštio je da je potres registrovan u 5.58 časova po lokalnom vremenu, na dubini od oko 10 kilometara. Prema raspoloživim podacima, epicentar je lociran na području oko 59 kilometara severozapadno od Ende, dok su lokalni izveštaji naveli da se snažan udar osetio i stotinama kilometara dalje.

1/14 Vidi galeriju Serija snažnih zemljotresa pogodila Indoneziju Foto: BASARNAS / HANDOUT/BASARNAS, Kurniawan/AP

Nakon glavnog udara usledilo je nekoliko snažnih naknadnih potresa, među kojima su zabeleženi potresi jačine 6,3, 5,6 i 6,2 stepena Rihterove skale.

Prema preliminarnim podacima policije, dve osobe poginule su u regentstvu Sika, dok su još tri stradale u regentstvu Mangaraj.

Šef policije Istočne Nusa Tengare Rudi Darmoko rekao je da su u pojedinim gradovima i selima zabeleženi prekidi u snabdevanju električnom energijom i komunikacijama, zbog čega je otežana procena ukupne štete i potraga za eventualnim žrtvama.

Snimci lokalnih televizija prikazali su pacijente koji su evakuisani iz bolnica, dok su medicinska oprema, uključujući krevete, boce sa kiseonikom i stalke za infuziju, izneti na otvoreno. Ispred pojedinih zdravstvenih ustanova postavljeni su privremeni prostori za lečenje.

Posebno dramatična situacija zabeležena je u Katoličkoj školi za buduće sveštenike Svetog Petra u Siki, gde se krov sale za sastanke urušio dok su studenti prisustvovali jutarnjoj misi.

Rektor škole Gidelbertus Tanga rekao je da su studenti i monahinje u panici istrčali iz zgrade, dok je jedan sveštenik polomio nogu nakon što je skočio sa drugog sprata.

Potres se osetio širom Floresa, ali i u drugim delovima regiona. Šteta je prijavljena u Bimi, u susednoj provinciji Zapadna Nusa Tengara, kao i na pojedinim područjima južnog Sulavesija.

Zbog opasnosti od cunamija, indonežanske vlasti izdale su upozorenje za delove provincija Istočna Nusa Tengara, Zapadna Nusa Tengara, Južni Sulavesi i Jugoistočni Sulavesi. Stanovnicima je tada savetovano da se udalje od obala i ušća reka.

Upozorenje je, međutim, kasnije povučeno nakon što praćenje nivoa mora nije pokazalo značajne promene koje bi mogle da ugroze priobalna područja, preneo je AP.

Prema svedočenjima objavljenim na portalu EMSC, udar je trajao duže od 30 sekundi, a snažno podrhtavanje osetili su i ljudi udaljeni gotovo 700 kilometara od epicentra.

Indonezija se nalazi u Pacifičkom "vatrenom prstenu" i spada među seizmički najaktivnije zemlje sveta. Flores je i ranije bio pogođen razornim zemljotresima — snažan potres praćen cunamijem pogodio je ostrvo 1992. godine, kada je stradalo oko 2.500 ljudi.

U katastrofalnom zemljotresu i cunamiju koji su 2004. godine pogodili područje kod Sumatre poginulo je oko 230.000 ljudi u 12 zemalja.