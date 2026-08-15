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Serija pucnjava u Mičigenu odnela je u petak živote pet osoba, dok je osumnjičeni takođe pronađen mrtav, saopštila je policija nakon opsežne potrage u okolini dve kuće i šumovitog područja.

Policajci su nešto pre podneva odgovorili na prijavu o pucnjavi u jednoj kući u okrugu Misoki, oko 270 kilometara severozapadno od Detroita, gde su pronašli tri mrtve osobe i još jednu u kritičnom stanju, navela je policija države Mičigen. Povređena osoba prevezena je u bolnicu.

Osumnjičeni Čed Hikman (39) pobegao je pre dolaska policije. Tokom opsežne potrage za njim, policajci su u drugoj kući pronašli još jednu mrtvu osobu.

Policija je na društvenoj mreži X upozorila da je Hikman naoružan i opasan i pozvala stanovnike da mu ne prilaze.

Pronađeno još jedno telo pored osumnjičenog

Hikmanovo vozilo kasnije je pronađeno u šumovitom području u blizini jezera Vitlok, što je policiju dovelo do njegovog tela, ali i tela još jedne ubijene osobe.

"Ova situacija je potresna za lokalnu zajednicu i veoma zahtevna za istražitelje koji rade na slučaju", izjavila je poručnica Ešli Miler.

Dodala je da će istražitelji raditi tokom cele noći kako bi obradili svako mesto zločina.

Policija je pozvala građane da izbegavaju područja u kojima su se pucnjave dogodile.

Imena i godine stradalih nisu odmah objavljeni, jer je potrebno najpre obavestiti njihove porodice.

Guvernerka Mičigena Grečen Vitmer saopštila je da je upoznata sa pucnjavama i da prati situaciju.