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Letonija je na poligonu Selija testirala sisteme za borbu protiv dronova, uključujući dronove-presretače, tokom NATO vežbe Baltic Trust 26. Snimak na kojem se vidi presretanje ciljnog drona objavilo je 14. avgusta Ministarstvo odbrane Letonije.

U manevrima je učestvovalo oko 650 pripadnika iz Letonije, država članica NATO-a i partnerskih zemalja, među kojima su Ukrajina, Australija i Japan.

U vojnim vežbama učestvovali su i predstavnici tehnološke industrije iz nekoliko zemalja Evropske unije.

Vojno osoblje testiralo je komercijalno razvijene sisteme i projekte u realističnim terenskim uslovima.

"Tehnologije dronova i sposobnosti za borbu protiv dronova razvijaju se veoma brzo. Ništa manje važna od same tehnologije nije sposobnost različitih sistema da efikasno funkcionišu zajedno", saopštilo je ministarstvo.

NATO testirao novi koncept borbe protiv dronova

Tokom vežbe stručnjaci su testirali radarske jedinice, senzore, sisteme kamera, opremu za elektronsko ratovanje i druga rešenja namenjena otkrivanju, praćenju i neutralisanju bespilotnih letelica. Manevri su obuhvatili i jedinstven operativni koncept za NATO.

Ovaj pristup podrazumeva uključivanje privatne odbrambene industrije ne samo kao proizvođača opreme, već i kao direktnog pružaoca usluga i praktičnih borbenih sposobnosti. Prema ovom konceptu, nakon identifikovanja cilja, vojna komanda može direktno da prenese zadatak njegovog neutralisanja kompanijama iz odbrambene industrije.

Kompanije koje učestvuju zatim angažuju sopstvenu opremu, bespilotne sisteme, softver, inženjere i pilote kako bi izvršile zadatak.

Krajem jula Ukrajina i Letonija potpisale su nekoliko memoranduma o razumevanju čiji je cilj proširenje saradnje u oblasti bespilotnih sistema, navodi Militarnyi.

Partnerstvo je usmereno na privlačenje investicija u proizvodnju dronova, prenos ukrajinskog tehnološkog znanja i izgradnju modernih objekata dvostruke namene za testiranje u Letoniji.

Memorandumima je formalizovana saradnja između Ministarstva odbrane Letonije, Ministarstva ekonomije, Agencije za investicije i razvoj, kompanije Baltic Forces Ltd., ukrajinskih industrijskih partnera, Tehničkog univerziteta u Rigi i Letonske federacije odbrambene i bezbednosne industrije.

Hiljade dronova i senzora na istočnom krilu NATO-a

Pored toga, Letonija je krajem juna najavila planove za uspostavljanje zajedničkih pogona za proizvodnju dronova sa Ukrajinom u pograničnom regionu Latgalija.

NATO je ranije planirao da ojača svoje istočno krilo mrežom hiljada dronova, senzora i satelita povezanih pomoću veštačke inteligencije.