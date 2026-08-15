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Ukrajinske rakete FP-5 "Flamingo" pogodile su industrijska preduzeća vazduhoplovno-kosmičkog sektora u Samari, u Rusiji, u subotu, 15. avgusta, tokom istovremenih napada dronom na Krimu.

Nakon eksplozija u Samari, Denis Štilerman, glavni konstruktor ukrajinske odbrambene kompanije "Fajer Point", objavio je snimak lansiranja rakete FP-5 "Flamingo".

Gubernator Samarske oblasti Vjačeslav Fedoriščev prijavio je raketni udar na neimenovani industrijski objekat u gradu.

Gradonačelnik Ivan Noskov izjavio je da je industrijska infrastruktura grada pretrpela lokalizovana oštećenja.

Zona fabrika Aviakor i Raketno-kosmičkog centra Progres

Analitičari otvorenih izvora (OSINT) sa Telegram kanala Astra i Exilenova+ pregledali su fotografije sa lica mesta i identifikovali lokaciju kao zajedničku industrijsku zonu fabrike aviona Aviakor i Raketno-kosmičkog centra Progres.

Progres, kćerka-firma ruske državne korporacije Roskosmos, proizvodi noseće rakete Sojuz-2 i svemirske satelite. Aviakor proizvodi, popravlja i održava avione i vazduhoplovne komponente.

U odvojenom događaju u subotu ujutru, lokalno stanovništvo je prijavilo eksplozije i aktivnosti dronova na Krimu, tačnije u Sevastopolju i Bahčisarajskom rejonu.

Telegram kanal "Krimski vetar" prijavio je nestanke struje u Sevastopolju i požar u oblasti Balaklave nakon eksplozija.

Ruske vlasti nisu se oglašavale povodom ovog incidenta.

Napadi dronovima obustavili rad ruske rafinerije nafte

Napadi od 15. avgusta usledili su nakon potvrdjenog udara dronom na rafineriju Orsknefteorgsintez u Orenburškoj oblasti u Rusiji u utorak, 13. avgusta.

Gubernator Orenburške oblasti Jevgenij Solncev izjavio je u četvrtak da je udar oštetio ključnu infrastrukturu, što je dovelo do potpunog obustavljanja rada postrojenja. Ovo postrojenje se nalazi 1.300 kilometara od Ukrajine i godišnje prerađuje oko šest miliona metričkih tona sirove nafte.

Solncev je napomenuo da bi popravke mogle trajati do šest meseci zbog međunarodnih sankcija koje ograničavaju uvoz neophodne opreme za zamenu. Regionalne vlasti se pripremaju za potencijalne nestašice goriva i reorganizuju logistiku kako bi se oslonile na uvezeno gorivo.