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Snažan zemljotres jačine 7,7 stepeni Rihterove skale pogodio je istočnu Indoneziju rano u subotu, usmrtivši najmanje 20 ljudi, izazvavši paniku i urušavanje zgrada i kuća u regionu sklonom smrtonosnim zemljotresima.

Vlasti su izdale upozorenje na cunami, koje je kasnije ukinuto, ali je bilo desetina naknadnih potresa, uključujući i jedan magnitude 6,1 stepen.

Cunami talasi manji od jednog metra zabeleženi su u nekoliko oblasti.

Indonezijanska agencija za geofiziku BMKG zabeležila je prvi zemljotres u 4:58 ujutru po lokalnom vremenu na dubini od 15 km u indonežanskom regionu Flores.

Spasioci oko lučkog grada Maumere pronašli su 20 mrtvih, šest povređenih i dve osobe zarobljene ispod ruševina, rekao je Fatur Rahman, šef gradske spasilačke agencije. Maumere je glavni grad u regentstvu Sika na ostrvu Flores na istoku ogromnog indonežanskog arhipelaga.

Snimak na Fejsbuku, za koji je Rojters potvrdio da se nalazi u luci u Maumereu, prikazuje delove zgrade kako se urušavaju u prašinu i ruševine dok ljudi vrište i trče po ulici.

Epicentar zemljotresa nalazio se kod severne obale Floresa, oko 68 km severozapadno od priobalnog grada Endea, saopštile su američke i indonežanske vlasti.

Timovi još uvek nisu stigli do Nagekea, regiona najbližeg epicentru, a komunikacioni signali tamo su bili pogođeni, rekao je Fatur za Rojters. Pokušaji da se stigne do Nagekea automobilom bili su blokirani klizištima, dok je drugi tim pokušavao da stigne trajektom, rekao je on.

Stanovnici regentstva Nagekeo su odmah nakon zemljotresa potrčali ka višim terenima.

- Odjednom je počelo da se trese i paničio sam - rekao je za AFP 31-godišnji službenik za korisničku podršku bolnice, Lukas Lotar.

- Pacijenti su takođe pobegli iz bolnice, potres je bio jak. Video sam da su neki zidovi napukli - dodao je.

Stanovnik Nagekea, Johanes Babo (56), rekao je da je bio na pijaci kada je zemljotres pogodio.

- Potres je bio jak. Srećom, već smo bili ispred kuće - rekao je.

- Ljudi su paničili, trčali su tamo-amo. Evakuišemo se za sada... i pokušavamo da stignemo do brda - rekao je, dodajući: "Moja porodica je bezbedna. Niko nije povređen".

1/14 Vidi galeriju Serija snažnih zemljotresa pogodila Indoneziju Foto: BASARNAS / HANDOUT/BASARNAS, Kurniawan/AP

Oko 2.000 stanovnika Nagekea je evakuisano, a prijavljena je šteta na brojnim kućama, skladištima i vladinim objektima, saopštila je nacionalna agencija za ublažavanje katastrofa BNPB. Vlasti su takođe prijavile zagušenja u saobraćaju i nestanke struje koji su pogodili delove regentstva, navodi se.

BNPB, koja je procenila da je u zemljotresu jedna mrtva i četiri povređene, saopštila je da još uvek prikuplja podatke.

Vlasti su izdale upozorenje na cunami, ali su ga kasnije povukle kada je indonežanska agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku (BMKG) saopštila da praćenje nije pokazalo značajne promene nivoa mora koje bi predstavljale pretnju priobalnim zajednicama.

Slike emitovane na indonežanskoj televiziji prikazuju stotine ljudi u obližnjem regentstvu Nagekeo kako evakuišu područje okruženo ruševinama oštećenih zgrada.

Potres se osetio na većem delu ostrva Flores, a početni izveštaji ukazuju na veliku štetu.

Johana Embu, stanovnica Sike, regentstva u provinciji Istočna Nusa Tengara, rekla je da je veliki broj zgrada oštećen snažnim potresom i da su ljudi u panici pobegli na više terene.

- Mnoge zgrade ovde su oštećene... Videla sam da se čekaonica na lučkom terminalu u Maumereu srušila - rekla je ona.