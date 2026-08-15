Slušaj vest

Zemljotres magnitude 5 stepeni Rihterove skale pogodio je južni španski grad Granadu u ranim jutarnjim satima u subotu, a regionalna vlada je saopštila da su kuće i automobili oštećeni, ali da nije bilo povređenih.

Zemljotres je pogodio metropolitansku oblast Alhendin neposredno posle 1 sat ujutru.

Španski televizijski kanal TVE prikazao je ostatke razbacane po ulici i izvesnu štetu na automobilima u popularnom turističkom gradu. Andaluzijske službe za hitne slučajeve spasile su nekoliko ljudi iz oštećenih zgrada.

Antonio Sanz Kabeljo, potpredsednik andaluzijske regionalne vlade, rekao je u objavi na X u subotu da su vlasti proglasile vanredno stanje.