ZEMLJOTRES POGODIO ŠPANIJU! Tresla se Granada, vlasti proglasile VANREDNO STANJE: "Ostanite mirni i izbegavajte nepotreban ulazak i izlazak iz zgrada"
Zemljotres magnitude 5 stepeni Rihterove skale pogodio je južni španski grad Granadu u ranim jutarnjim satima u subotu, a regionalna vlada je saopštila da su kuće i automobili oštećeni, ali da nije bilo povređenih.
Zemljotres je pogodio metropolitansku oblast Alhendin neposredno posle 1 sat ujutru.
Španski televizijski kanal TVE prikazao je ostatke razbacane po ulici i izvesnu štetu na automobilima u popularnom turističkom gradu. Andaluzijske službe za hitne slučajeve spasile su nekoliko ljudi iz oštećenih zgrada.
Antonio Sanz Kabeljo, potpredsednik andaluzijske regionalne vlade, rekao je u objavi na X u subotu da su vlasti proglasile vanredno stanje.
- Ako ste u Granadi, osetili ste zemljotres, dobro ste i vaš dom ne pokazuje nikakvu štetu, ostanite mirni i izbegavajte nepotreban ulazak i izlazak iz zgrada. Na ulici se držite podalje od fasada, karniza, balkona, zidova i drugih elemenata koji bi mogli pasti - rekao je.
(Kurir.rs/Rojters)