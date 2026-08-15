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MAĐARSKA nastoji da brzo pregradi Dunav, čiji je vodostaj znatno opao zbog suše, kako bi održala hlađenje nuklearne elektrane Paks, izjavio je danas premijer Peter Mađar.

"Započeli smo izgradnju niske brane koja će trajno doprineti podizanju vodostaja Dunava", rekao je Mađar novinarima u Paksu, oko 100 kilometara južno od glavnog grada Budimpešte.

Samo dve od osam turbina u jedinoj nuklearnoj elektrani u zemlji još rade tokom velikih vrućina i suše koja isušuje Dunav, Rajnu i druge velike evropske reke. Pre devet dana elektrana Pakš, koja inače pokriva najmanje trećinu mađarske potrošnje električne energije, bila je na ivici potpunog gašenja. Nastavak rada poslednje turbine zavisio je od svega nekoliko milimetara oscilacije vodostaja Dunava.

Vlasti u Rumuniji danas su saopštile da gase drugi reaktor u nuklearnoj elektrani Černavoda zbog niskog vodostaja Dunava. Prvi blok isključen je krajem jula zbog nedovoljne količine vode za hlađenje.

Mađarski vojnici rade danonoćno na izgradnji

Pre završetka brane, dve barže duge po 80 metara, postavljene jedna iza druge i poprečno na tok reke, biće namerno potopljene kako bi se stvorio početni efekat pregrađivanja. Brana će biti izgrađena od oko 185.000 kubnih metara kamena.

Prema Mađarovim rečima, mađarski vojnici rade danonoćno na izgradnji, koja bi trebalo da bude završena u naredne četiri nedelje.