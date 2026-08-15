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Rusija je od početka invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. godine izgubila oko 1.465.810 vojnika, saopštio je 14. avgusta Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

Prema tim podacima, ruske snage su samo tokom prethodnog dana imale 1.370 gubitaka.

U izveštaju se navodi da je Rusija izgubila i 12.269 tenkova, 25.144 oklopna borbena vozila, 134.375 vozila i cisterni za gorivo, 47.932 artiljerijska sistema, 2.026 višecevnih raketnih sistema, 1.568 sistema protivvazdušne odbrane, 439 aviona, 354 helikoptera, 461.484 bespilotne letelice, 2.241 bespilotni kopneni sistem, 34 broda i čamca i dve podmornice.

Ukrajinski Generalštab nije objavio sopstvene gubitke tokom rata, pozivajući se na operativnu tajnost.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinska vojska napala obe strane Kerčkog moreuza Foto: Printscreen

Zapadne procene: Ruski gubici znatno veći

Izveštaji nezavisnih zapadnih istraživačkih centara takođe ukazuju na to da su ruski gubici znatno veći od ukrajinskih, pri čemu Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS) procenjuje odnos na "otprilike 2,5 prema 1 ili 2 prema 1".

U izveštaju CSIS-a iz januara 2026. navodi se da je Ukrajina verovatno pretrpela između 500.000 i 600.000 ukupnih vojnih gubitaka od februara 2022. do decembra 2025. godine, od kojih se procenjuje da je između 100.000 i 140.000 vojnika poginulo u borbama.

Iako ukrajinski zvaničnici retko objavljuju podatke o sopstvenim gubicima, predsednik Volodimir Zelenski izjavio je za France TV 4. februara da je od početka rata u borbama poginulo najmanje 55.000 ukrajinskih vojnika, uz znatno veći broj nestalih.