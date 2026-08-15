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„Budi gospodar svojih ruku, svog jezika i svog morala".

Ove reči Hadži Bektaša Velija, anadolijskog mistika i derviša koji je u 13. veku bio veliki filozof, misliac, humanista i duhovni vođa, nisu zaboravljene ni vekovima kasnije.

U njegovu čast, u Turskoj u Nevšehiru, u opštini Hadžibektaš, od 14. do 17. avgusta održava se memorijalna svečanost u njegovu čast i obeležavanje 755. godišnjice od njegove smrti.

KURIR U NEVŠEHIRU I HADŽIBEKTAŠU

Ekipa Kurira učestvuje u međunarodnom medijskom programu u organizaciji Predsedništva Republike Turske i njihove Direkcije za komunikacije, a svečanoj manifestaciji je prisustvovalo stotine hodošasnika.

Zaostavština njegovog delovanja za života stvorila je duhovni pravac - Bektašizam, koji vekovima živi i nosi ime po velikom islamskom filozu, koji nikada nije dozvolio da vera deli ljude.

Hadži Bektaš Veli je tokom političkih previranja tog vremena i verskih netolerancija propagirao zajedništvo, mir i ljubav medju svim ljudima i različitim religijama i time je mogućavao da i muslimani i hrišćani opstaju u dobrom saživotu i toleranciji.

1/17 Vidi galeriju Kurir na obeležavanju 755 godina od smrti Hadži Bektaša Velija Foto: Kurir

PREDSEDNIK ERDOGAN O HADŽI BEKTAŠU

Koliko je ovaj događaj važan i poštovan, pokazuje i to da je predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan poslao poruku koja je pročitana na svečanom program. Rekao je da s milošću spominje Hadži Bektaša Velija:

„Njegove poruke veličaju čoveka, milosrđe, saosećanje i bratstvo i one nam predstavljaju vodič, nastavljaju da služe narodu i čitavom čovečanstvu. Poziv Hadži Bektaša Velija „Budimo jedno, budimo snažni, budimo živi“ predstavlja smisao večnog bratstva našeg naroda.

Ova zemlja će, kao i u prošlosti, i danas čuvati poruke velikih duhovnih velikana, prijatelja istine, koji savetuju dobro i lepo. Kao i juče, i danas i u budućnosti ponovo će očuvati odlučnost za mir, spokoj i zajednički život", poručio je predsednik Erdogan.

Ministar kulture i turizma Mehmet Nurij Ersoj ističe da tajna uspeha turskih predaka ne leži samo u osvajanju zemalja i gradova, već u osvajanju čoveka, otvaranju vrata ljudskih srca i puštanju korena u tlu duhovne domovine.

"Hadži Bektaš je jedna karika u tom nizu mudrosti, široki talas tog okeana koji se razlio po Anadoliji. I ne smemo zaboraviti da je doba u kojem je on došao bilo vreme pod senkom mongolskih najezdi, vreme kada je beznađe okovalo srca, kada je strah nadvladao razum, kada je plamteo oganj razdora, a oni koji su bili jedno razdvojili se zbog ega, dok su sabrani brinuli samo za sopstveni život.

Kada se danas okrenemo i pogledamo, čini se kao da se Anadolija 13. veka odražava u današnjem svetu. Sebčne bolesti koje su u tim godinama zahvatile ove prostore, danas su kroz rasizam, marginalizaciju, netoleranciju i nasilje dobile na snazi i na globalnom nivou slomile leđa čovečanstvu. U tom slučaju, bolest je poznata. Poznat je i lek, a poznat je i iscelitelj. Recept koji je potreban čovečanstvu je jasna poruka: Budimo jedno, budimo snažni, budimo živi i ujedinjeni", poručio je Ersoj.

VIŠE OD 20 MILIONA LJUDI PRATI FILOZOFIJU HADŽI BEKTAŠA

Naglašava da nasledstvo Nadži Bektaša Velija predstavlja jednu od najvrednijih vrednosti turske kulturne riznice i nastavlja da osvetljava put. Njegovo učenje, koje u centar stavlja očuvanje čoveka, ne pravi kompromise u pridobijanju srca, pravdi, pravičnosti, deljenju i zajedničkom životu.

Imali smo priliku da vidimo i umetnicki program uz zvuke narodnog žičanog instrumenta koji se zove saza i izvodjenje tradicionalnog svetačkog plesa Semah.

Hodočasnici u Hadžibektašu su prisutni u velikom broju, a procenjuje se da bektašijskom redu i njegovoj filozofiji danas u svetu pripada blizu 20 miliona ljudi. Najveći deo ove zajednice, više od 12 miliona živi upravo u Turskoj.

Najviši duhovni autoritet je dedebaba, i po izvornom i globalno prihvaćenom pravilu mora se nalaziti u Turskoj, gde se u Nevšehiru nalazi i sam grob osnivača Hadži Bektaš Velija. Svaki pokušaj izmeštanja ili samostalnog proglašenja vrha hijerarhije van Turske narušava izvorni kontinuitet i tradiciju koju prihvataju svi Bektaši u svetu.