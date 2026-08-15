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Francuz i njegova dva sina, uzrasta 12 i devet godina, spaseni su u petak, 14. avgusta 2026. godine, iz mora kod ostrva Ko Samui, nakon što su proveli noć na otvorenom moru jer se njihov iznajmljeni džet-ski nije vratio na plažu Čaveng.

Brahim Terki (50) i njegovi sinovi pronađeni su iscrpljeni, ali su na sebi imali prsluke za spasavanje, nakon što su spasilačke ekipe ujutru nastavile potragu.

Devetogodišnjak je sedeo na džet-skiju, dok se njegov otac držao za njegovu bočnu stranu, a dvanaestogodišnjak je plutao u blizini.

Spasioci su svu trojicu ukrcali na gliser i vratili ih na obalu, gde ih je čekala medicinska ekipa. Potom su prevezeni u bolnicu na dodatne preglede.

Njihova majka i starija sestra, koje su čekale na plaži, dočekale su ih kada su bezbedno vraćeni na obalu.

Potraga trajala do posle ponoći

Porodica je u četvrtak, 13. avgusta, oko 17 časova iznajmila džet-ski na plaži Čaveng, u okrugu Ko Samui u provinciji Surat Tani.

Kada je istekao njihov 30-minutni termin, zaposleni su im zastavom signalizirali da se vrate na obalu, ali se džet-ski nije pojavio.

Kompanija za iznajmljivanje najpre je poslala svoje džet-skije u potragu, a potom su se operaciji pridružile nadležne službe i članovi Džet-ski kluba Ko Samui, koristeći glisere i dodatne džet-skije.

Spasilačke ekipe nastavile su potragu tokom noći, ali porodica nije pronađena ni posle ponoći, kada je akcija privremeno obustavljena.

Potraga je nastavljena u petak ujutru, nakon čega su trojica turista pronađena na moru.

Mogući problem sa motorom

Načelnik okruga Ko Samui Amorn Čumčuaj rekao je da tačan uzrok incidenta još nije utvrđen.

Vlasti su prvobitno razmatrale mogućnost da je došlo do kvara motora na džet-skiju, nakon čega su ga talasi i morske struje odneli dalje od obale.

Zvaničnici će dodatno razgovarati sa turistima pre nego što utvrde šta se tačno dogodilo.

Strože kontrole iznajmljivanja džet-skija

Amorn je naložio Pomorskoj kancelariji Ko Samuija da pojača nadzor nad kompanijama koje iznajmljuju džet-skije, uključujući proveru dozvola za rad i bezbednosnih mera.

Takođe je pozvao kompanije da izbegavaju iznajmljivanje džet-skija turistima pred mrak i da jasno odrede područja u kojima korisnici smeju da ih voze, kako bi ostali vidljivi sa obale i kako bi spasioci u slučaju opasnosti mogli brzo da stignu do njih.

Načelnik je od pomorskih vlasti zatražio i da razmotre postavljanje uređaja za praćenje na džet-skije koji se iznajmljuju, kako bi kompanije i spasilačke službe mogle da utvrde njihovu lokaciju u slučaju problema.