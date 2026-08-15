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Oko tridesetak osoba, većinom subsaharskih migranata, presrele su u subotu marokanske snage bezbednosti na periferiji Fnideka, nakon pokušaja ilegalnog prelaska granice sa španskim gradom Seutom.

Prema pisanju agencije EFE, privođenja su zabeležena u planinskom području u okolini Fnideka, gde su marokanske snage bezbednosti sprečile masovni pokušaj prelaska u Seutu od strane nekoliko stotina migranata.

Veliko bezbednosno raspoređivanje

Mnogi od zadržanih nosili su pijuke i drugi alat koji je navodno trebalo da im pomogne da preskoče graničnu ogradu španske eksklave u severnoj Africi. Tokom dana dogodilo se nekoliko pokušaja masovnog prelaska, uglavnom subsaharskih migranata, koje su marokanske snage bezbednosti sprečile.

Pripadnici policije, u pratnji pasa, i dalje su raspoređeni na periferiji Fnideka kako bi locirali grupe migranata skrivene u toj zoni.

Hiljade pripadnika bezbednosnih snaga učestvuju u operaciji koju je Rabat organizovao kako bi sprečio masovni prelazak u Seutu, zakazan za ovu subotu putem društvenih mreža, a nakon tragedije od 30. i 31. jula kada je više desetina hiljada ljudi pešice i plivajući prešlo u špansku eksklavu, pri čemu je poginula najmanje 141 osoba, prema podacima humanitarnih organizacija.

Normalizacija na španskim granicama

Prvi sati ove subote protekli su mirno na španskoj granici između Seute i Maroka, koja je u stanju pripravnosti uz snažno prisustvo bezbednosnih snaga.

Nije bilo napetosti ni u Melilji, drugom španskom gradu u severnoj Africi koji se takođe graniči sa Marokom, iako je tamo raspoređen veći policijski kontingent. Noć je u Seuti protekla uz gustu maglu u graničnom području, bez značajnijih pomeranja ljudi ka ogradi i obali Seute do ovog trenutka.