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Registar štete za Ukrajinu (RD4U) otvorio je dve nove kategorije zahteva, koje omogućavaju državi da od Rusije potražuje nadoknadu za humanitarne troškove i razminiranje teritorija kontaminiranih usled invazije.

Kirilo Budanov, šef Kancelarije predsednika Ukrajine, objavio je ovu meru 14. avgusta.

Nove kategorije omogućavaju ukrajinskim vlastima i javnim institucijama da dokumentuju budžetske rashode nastale kao posledica ruske invazije.

Kategorija B4 obuhvata troškove evakuacije, privremenog smeštaja, hitne medicinske pomoći, rehabilitacije i naknade za oštećene ili uništene stambene objekte, uključujući isplate u okviru programa eRecovery.

Kategorija B5 obuhvata troškove razminiranja, uklanjanja eksplozivnih sredstava, obuke stručnjaka i edukacije stanovništva o opasnostima od mina.

Registar predstavlja međunarodni mehanizam za dokumentovanje štete prouzrokovane invazijom, omogućavajući Kijevu da pripremi osnovu za eventualnu buduću naplatu odštete. Budanov je nove kategorije opisao kao deo kontinuiranih napora da se sastavi potpuni račun za državu agresora, u kojem će biti navedena svaka kategorija troškova.

"Rusija mora da plati za svaki zločin koji je počinila i nadoknadi svaku grivnu potrošenu na otklanjanje posledica njene agresije", napisao je Budanov.

"Neprijatelj je napravio ove gubitke, neprijatelj će ih i platiti."

Uključivanje troškova razminiranja odražava ogromne razmere tog zadatka. Gotovo 23 odsto teritorije Ukrajine i dalje je kontaminirano minama i neeksplodiranim ubojnim sredstvima, a očekuje se da će potpuno razminiranje trajati najmanje deset godina.