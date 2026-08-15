Slušaj vest

Baka koja je automobilom usmrtila pešakinju (81) na prepunom parkingu tržnog centra neposredno pred Božić dobila je uslovnu zatvorsku kaznu.

Linda Hol (64) priznala je krivicu za izazivanje smrti bivše nastavnice Rite Grimšo (81) nepažljivom vožnjom, nakon nesreće koja se dogodila 22. decembra prošle godine na parkingu tržnog centra Silverlink Retail Park u Nort Tajnsajdu.

Sudija Pol Karer utvrdio je pred Prekršajnim sudom u Nort Tajnsajdu da je smrtonosna nesreća bila posledica "trenutnog pada koncentracije".

Tužiteljka Džejd Hjuston navela je da se nesreća dogodila oko 17 časova, kada je već bio mrak, saobraćaj se sporo odvijao, a veliki broj pešaka nalazio se u blizini prodavnice Marks & Spencer, gde je Grimšo prelazila ulicu.

Foto: Northumbria Police

Sud je čuo da je Hol, iz Marifilda u Segilu u Nortamberlendu, krenula automobilom brzinom manjom od osam kilometara na sat nakon što je pogledala u oba smera, ali nije primetila bivšu nastavnicu na kolovozu.

Grimšo je oborio automobil Renault Captur kojim je upravljala Hol, nakon čega je ostala zarobljena ispod vozila. Zadobila je teške povrede karlice, od kojih je preminula narednog dana.

Sudija: Trenutak nepažnje imao razorne posledice

Službenik za uslovne kazne rekao je sudu da je Hol, koja radi kao menadžer za poslovnu podršku i koja je neposredno pre nesreće postala baka, duboko traumatizovana događajem, da se nalazi u krhkom psihičkom stanju i da veruje da više ne zaslužuje da bude srećna.

Njen advokat Majkl Gibson rekao je da Hol "ne može da izbaci to iz glave".

Uzimajući u obzir činjenicu da je odmah priznala krivicu, sudija Karer izrekao joj je kaznu od 15 nedelja zatvora, uslovno na 12 meseci.

Sudija je naveo da su obe žene tog dana bile u božićnoj kupovini i da je parking bio "veoma prometan".

Snimci sigurnosnih kamera potvrdili su da se Hol pre nesreće kretala malom brzinom. Međutim, dok je skretala udesno, nije primetila Grimšo koja je prelazila ulicu, što je, prema rečima sudije, možda bilo posledica mrtvog ugla na vozilu.

Ističući da Grimšo "nije uradila ništa pogrešno", sudija je postupak vozača opisao kao "trenutni pad koncentracije" koji je imao "traumatičan i razoran" ishod.

Dodao je da je optužena do tada vodila "besprekoran život" i da se nikada ranije nije pojavila pred sudom.

Hol je zabranjeno da upravlja vozilom 12 meseci, a naloženo joj je i da plati 85 funti sudskih troškova i dodatnih 154 funte naknade.

Nakon izricanja presude, sudija je direktno izrazio saučešće suprugu Rite Grimšo, koji se nalazio u zadnjem delu sudnice.