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Endru i Tristan Tejt žalili su se na katastrofalne uslove u američkom pritvoru, tvrdeći da ih drže u zatvoru" sa "smeđom i prljavom" vodom za tuširanje, gde ih svake noći bude zvuci "demonskog urlanja".

Braća su optužena za silovanje, trgovinu ljudima radi seksualne eksploatacije, kao i za krivična dela povezana sa nepristojnim slikama dece i ekstremnom pornografijom.

Trenutno se nalaze u Federalnom pritvornom centru u Majamiju na Floridi, gde njihovi advokati tvrde da pate zbog surovih uslova. Samoproglašeni mizoginik Endru nazvao je svoju Jedinicu za specijalni smeštaj (SHU) "kaznenim smeštajem za ljude koji ubiju svoje cimere iz ćelije".

Ovaj dvojni državljanin SAD i Velike Britanije tvrdio je da je bio primoran da pije nečistu vodu zbog koje se razboleo. Njegov jedini izvor vode su tuš i "smeđa i prljava slavina", što mu je, kako tvrdi, prouzrokovalo "stalne stomačne tegobe".

1/7 Vidi galeriju Hapšenje braće Tristana i Endrua Tejta u Majamiju Foto: screenshot YT/livenowfox

Kriza u zatvoru i lažni pasoši

Zatvor se poslednjih meseci suočava sa problemima oko hlađenja i vode, kao i sa sukobom između zatvorenika i osoblja, prema podacima Američkog biroa za zatvore.

Ovo dolazi u trenutku kada su sudski dokumenti otkrili da su braća posedovala nekoliko pasoša pod različitim lažnim imenima, uključujući i jedno ime pozajmljeno od negativca iz filmova o Džejmsu Bondu.

Pretnje smrću i "demonsko urlanje"

Endru je izjavio da su ga usred noći budili drugi zatvorenici koji su vikali i pretili smrću, kao i da je iz susedne ćelije čuo "demonsko urlanje". Takođe je tvrdio da boravi u "najgorim mogućim uslovima koje američka vlada obezbeđuje za teroriste i psihopate", dodajući da je zatvorenik u susednoj ćeliji "kanibal koji vrišti tokom cele noći".

U drugoj poruci na mreži X, Endru se požalio da nema "nikakvu zatvorsku prodavnicu. Bez poseta. Bez kontakta sa spoljnim svetom".

Pobunio se: "Ja sam pritvorenik u postupku izručenja koji je nevin dok se ne dokaže krivica. Traži me strana država. Ja sam američki državljanin. ZAŠTO SAM OVDE?"

Njihovi advokati tvrde da braća uopšte nisu bila puštana iz ćelija tokom 11 od prvih 15 dana provedenih u zatvoru.

1/7 Vidi galeriju Endrju i Tristan Tejt Foto: EPA Robert Ghement, AP Vadim Ghirda

Svedočenja o zlostavljanju i paklenim vrućinama

Inajderi su za "Sun" izjavili da su uslovi "sramotni".

Prošle godine, u jednom izveštaju navedeno je da su zatvorenici bili primorani da kleče i jedu "kao psi", sa vezanim rukama i hranom postavljenom na stolice ispred njih.

Zatvorenici i njihove porodice navode i da se toaleti prelivaju otpadom, da je infrastruktura u raspadu, kao i da se primenjuje ekstremna sila.

Dok se centar Majamija suočava sa ekstremnim vrućinama i temperaturama iznad 30 stepeni, pritvorenici tvrde da su ostavljeni bez klima-uređaja.

Ova ustanova godinama ima problema sa klimatizacijom, prema izveštaju iz 2020. godine. Zatvorenici kažu da se skidaju u donji veš zbog sparine i da se noću natapaju znojem u krevetima.

1/6 Vidi galeriju Braća Endrju i Tristan Tejt napustila Rumuniju u kojoj se vodi sudski proces protiv njih zbog trgovine ljudima. Foto: EPA Robert Ghement

Borba protiv izručenja i teške optužbe

Braća se bore protiv izručenja Velikoj Britaniji, gde se suočavaju sa ukupno 59 krivičnih optužbi, uključujući silovanje, trgovinu ljudima, kao i optužbe u vezi sa nepristojnim slikama dece i ekstremnom pornografijom.

Optužbe protiv njih uključuju seksualne odnose sa maloletnim licem, trgovinu maloletnicima, vođenje organizovane kriminalne grupe i pranje novca.

Britanski tužioci navode da su nove optužbe ubrzane nakon što su nadležni organi istražili tvrdnje još četiri žrtve. Endru i Tristan poriču sve optužbe i tvrde da nisu uradili ništa nezakonito.