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Belgijska policija pozvala je lovce na blago da se drže podalje od gradilišta severozapadno od Brisela, gde su radnici ove nedelje otkrili zlatnike i zlatne poluge procenjene na 9 miliona evra.

Blago je otkriveno pre četiri dana tokom renoviranja zgrade u gradu Dendermonde, u Istočnoj Flandriji. Policija je saopštila da su ih radnici pozvali nakon što su otkrili "veliku količinu zlata".

Objavili su fotografije oko 50 poluga i gomile zlatnika na svojoj Fejsbuk stranici.

Belgijski mediji su izvestili da je blago, procenjeno na 9 miliona evra, pronađeno u zidovima podruma tokom renoviranja kuće u vlasništvu lokalne dobrotvorne organizacije CAW Istočna Flandrija.

Građevinski radnik koga je intervjuisao flamanski emiter VRT rekao je da je prva reakcija radnika bila neverica i šok.

"Naišli smo na to dok smo kopali kanalizacionu cev", objasnio je čovek, identifikovan samo kao Kobi. "Svakako nismo očekivali da ćemo pronaći zlato", dodao je.

Policija dala "zlatan savet"

Policija je saopštila da je zlato popisano i obezbeđeno što je pre moguće u trezoru u federalnom vlasništvu.

"Izgleda da bi nekoliko lovaca na blago želelo da poseti lokaciju", saopštila je policijska stanica u objavi na Fejsbuku, koja je nakon otkrića promenila svoju sliku profila u zlatnik.