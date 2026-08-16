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Ruske snage su zauzele 19 naselja u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti na jugoistoku Ukrajine tokom letnje kampanje, saopštilo je u ponedeljak rusko Ministarstvo odbrane.

Ministarstvo je citiralo izveštaj Petra Bolgareva, komandanta ruske Istočne grupe snaga, ali nije navelo imena zauzetih naselja.

Odvojeno, ministarstvo je saopštilo da su ruske trupe nedavno preuzele kontrolu nad gradom Ribaljskoje u Zaporoškoj oblasti, javila je novinska agencija Interfaks. Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi izveštaje sa terena.

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Ruski napredak na liniji fronta je usporen ove godine, iako je Moskva pojačala svoje balističke raketne napade na Kijev i druge ukrajinske gradove.