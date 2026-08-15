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Više osoba je ranjeno u pucnjavi na Univerzitetu u Virdžiniji, saopštila je policija u subotu ujutru, dok je više osumnjičenih i dalje u bekstvu.

Kampus, koji se nalazi oko 32 km južno od Ričmonda, bio je pod blokadom kada je policija objavila prve detalje o pucnjavi.

"Pucnjava se dogodila u oblasti aneksa 'Kvad' sa više žrtava, koje su prevezene u lokalne bolnice. Policija je na licu mesta i moli vas da izbegavate to područje", navodi se u saopštenju policijske uprave univerziteta.

Univerzitet je saopštio da je u pucnjavu umešano "više osumnjičenih" i da nijedna od povreda ne deluje kao opasna po život.

Lokalni medij WTVR preneo je, pozivajući se na lokalne vlasti, da je ranjeno pet osoba. Policija okruga Česterfild rekla je za WTVR da je pozvana u studentske domove u 1.30 ujutru.

Zaključno sa subotom ujutru, širom SAD je od početka godine zabeleženo skoro 300 masovnih pucnjava, prema podacima organizacije "Gun Violence Archive".

Ovaj nestranački izvor definše masovne pucnjave kao slučajeve u kojima su najmanje četiri žrtve ranjene ili ubijene.

Veliki broj masovnih pucnjava u SAD

U SAD se godinama beleži visok broj masovnih pucnjava, od kojih se značajan deo dešava u kampusima škola i univerziteta ili tokom njihovih aktivnosti.