NAJVEĆI POŽAR U ISTORIJI BELGIJE! Izgorelo 1.600 HEKTARA, buktinja zahvatila najveći rezervat prirode, u toku evakuacija dečijeg letnjeg kampa (FOTO)
Evropska unija je rasporedila tri helikoptera i dva aviona za gašenje požara kako bi se izborila sa rekordnim šumskim požarom u istočnoj Belgiji, izjavio je u subotu komesar za krizne situacije ove organizacije, nakon što je Belgija zatražila hitna pojačanja.
Požar u najvećem rezervatu prirode u Belgiji, gori od petka, a lokalni vatrogasci, poljoprivrednici i vojska pokušavaju da ga obuzdaju. Do ranog subotnjeg popodneva izgorelo je 1.600 hektara, izjavio je za Rojters portparol administracije valonskog regiona u Belgiji.
To čini ovaj požar najvećim u istoriji Belgije, premašujući onaj iz 2011. godine u kojem je izgorelo skoro 1.400 hektara, pokazali su podaci Evropskog informacionog sistema za šumske požare.
Lokalne vlasti su u subo
tu poručile meštanima sela Surbrod da se pripreme za moguću evakuaciju. Dečji letnji kamp u ovom regionu je već u procesu evakuacije, naveo je belgijski ministar odbrane Teo Franken u objavi na platformi X.
Evropske zemlje, uključujući Belgiju, pogođene su ove nedelje petim toplotnim talasom ovog leta. Naučnici ističu da su klimatske promene uzrokovane ljudskim faktorom povećale verovatnoću pojave toplih i suvih uslova koji omogućavaju da se požari brže šire i duže traju.
EU koordiniše raspoređivanje dodatnih resursa koji se prikupljaju iz evropskih zemalja kada neka država zatraži hitnu pomoć. Letelice poslate u Belgiju u subotu stigle su iz Češke, Švedske i Holandije, napisala je komesarka EU za krizne situacije Hadža Lahbib u objavi na platformi X.
(Kurir.rs/Rojters)