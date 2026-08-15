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Evropska unija je rasporedila tri helikoptera i dva aviona za gašenje požara kako bi se izborila sa rekordnim šumskim požarom u istočnoj Belgiji, izjavio je u subotu komesar za krizne situacije ove organizacije, nakon što je Belgija zatražila hitna pojačanja.

Požar u najvećem rezervatu prirode u Belgiji, gori od petka, a lokalni vatrogasci, poljoprivrednici i vojska pokušavaju da ga obuzdaju. Do ranog subotnjeg popodneva izgorelo je 1.600 hektara, izjavio je za Rojters portparol administracije valonskog regiona u Belgiji.

To čini ovaj požar najvećim u istoriji Belgije, premašujući onaj iz 2011. godine u kojem je izgorelo skoro 1.400 hektara, pokazali su podaci Evropskog informacionog sistema za šumske požare.

Lokalne vlasti su u subo

Požar u Belgiji, avgust 2026. Foto: Dha / imago stock&people / Profimedia

  tu poručile meštanima sela Surbrod da se pripreme za moguću evakuaciju. Dečji letnji kamp u ovom regionu je već u procesu evakuacije, naveo je belgijski ministar odbrane Teo Franken u objavi na platformi X.

Evropske zemlje, uključujući Belgiju, pogođene su ove nedelje petim toplotnim talasom ovog leta. Naučnici ističu da su klimatske promene uzrokovane ljudskim faktorom povećale verovatnoću pojave toplih i suvih uslova koji omogućavaju da se požari brže šire i duže traju.

EU koordiniše raspoređivanje dodatnih resursa koji se prikupljaju iz evropskih zemalja kada neka država zatraži hitnu pomoć. Letelice poslate u Belgiju u subotu stigle su iz Češke, Švedske i Holandije, napisala je komesarka EU za krizne situacije Hadža Lahbib u objavi na platformi X.

(Kurir.rs/Rojters)

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